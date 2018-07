El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, reconoció que en el municipio están todavía "sorprendidos" por el hecho de que la Policía Local haya detectado y cursado las correspondientes denuncias después de constatar 250 excesos de velocidad en el casco urbano de esta localidad en tan solo dos días, entre el sábado y el domingo.



"Estamos sorprendidos por la falta de implicación de los conductores que circulaban por las calles de Foz el pasado fin de semana en lo que se refiere a la seguridad colectiva, porque los excesos de velocidad denunciados se produjeron todos en el casco urbano y en lugares como la Avenida da Mariña, donde "tienen preferencia los peatones".



Según el alcalde, "esto no se puede admitir", y menos en una localidad como la de Foz, que "triplica su población" durante los meses de verano -los residentes en el municipio no llegan a 10.000 personas-, de modo que el riesgo de que una persona pueda resultar atropellada es también mucho mayor.



"No podemos asumir ese riesgo", añadió el regidor local, quien a la vista de lo sucedido este fin de semana, anunció que la Policía Local seguirá realizando controles de velocidad durante "todo el verano".



Aseguró que no se trata de "un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento, sino de garantizar la seguridad de los peatones y de minimizar los riesgos.