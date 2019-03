El alcalde de Foz critica a los socialistas por fiscalizar el Carnaval

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, se mostró crítico con la actitud de los socialistas al solicitar las cuentas del Carnaval. "Parécenos moi pouco decoroso por parte do Partido Socialista pedir as contas do Entroido", aseguró, "creo que é ata unha falta de respecto, non á organización nin ao Concello , senón tamén a todas as peñas e a todos os participantes". "Mostra moi pouco espírito carnavaleiro e o único que están é politizando todo o que sexa de ámbito municipal, o que me parece totalmente inoportuno", añadió. El regidor se dirigió al Partido Socialista para pedirle que "deixe un pouco de lado as cousas políticas, que goce un pouco máis das cousas do pobo e que recoñeza as cousas que saian ben, posto que non está recoñecendo única e exclusivamente ao alcalde e ao equipo de goberno senón a todas aquelas persoas que participan na organización, persoal municipal e tamén a todas as persoas que participan no Entroido".

Para Castiñeira, el Partido Socialista «equivócase fiscalizando esta gran festa» y subraya que "desconfían de todo e piden por pedir, pero haberá que pedir contas do que está mal e non do Carnaval que é un éxito e moi barato por todo o que xenera".

Desde el PSOE, la secretaria de organización, María Luisa Piñeira, aseguró que durante el último pleno municipal (el pasado día 28), el grupo municipal en el turno de preguntas le preguntó al equipo de gobierno por las cuentas del Carnaval de 2017 y 2018, que ya le habían sido pedidas hacía un año y no tenían respuesta. "No Concello faise política e o que nos parece unha falta de respecto é que o goberno leve un ano sin responder a unha petición da oposición", asegura.

En este sentido, los socialistas defienden que el hecho de fiscalizar esta fiesta forma parte de la labor de la oposición y que eso no implica desprestigiarlo. "Non negamos que o Entroido sexa un éxito, que as peñas están implicadas coa festa e que beneficie ao comercio e á hostelaría, pero como grupo da oposición tamén temos que levar a cabo a nosa labor para saber en qué estado están as contas e as colaboracións de institucións ou de comercios coas que conta", aseguró Piñeira.

Unas 20.000 personas asistieron al desfile el sábado

El alcalde focense hizo un balance más que positivo del Carnaval de este año, al que aún le resta la Queima do Entroido mañana. "Durante esta fin de semana houbo no pobo preto de 20.000 persoas, que estiveron nalgún momento no desfile e na vila o sábado", aseguró. "O Carnaval está nun momento no que nunca estivo, hai que pensar que fai quince días houbo una cea de coroación con participación de máis de 1.000 persoas", subrayó. Los participantes rondaron las 2.000 personas en un desfile que se prolongó toda la tarde.

El regidor destacó la implicación del comercio local, "patrocinando moitos dos premios" y destacó lo que supone esta fiesta para la economía del comercio y la hostelería locales.