O alcalde de Cervo pídelle a tódolos mariñáns que se mobilicen por Alcoa

O alcalde de Cervo, Alfonso Villares, pide a toda a veciñanza da Mariña que se poña en estado de alerta e se mobilice para que o goberno central redacte un estatuto electrointensivo que permita a Alcoa estar en igualdade de condicións coas súas empresas competidoras no resto de Europa.

Como indica o rexedor cervense "xa non se trata dun tema fundamentalmente de Alcoa, pois Alu Ibérica, a empresa que se fixo cargo das plantas de aluminio de A Coruña e Avilés ven de anunciar que cos prezos establecidos con este estatuto é absolutamente imposible producir aluminio".

Villares recorda que neste estatuto faltan en torno a 50 millóns de euros que antes viñan a parar á comarca da Mariña e agora repártense entre o resto de empresas, principalmente ubicadas no País Vasco e Cataluña, que ademais non son electrointensivas . Recalcou que "es es 50 millóns non son de Alcoa, son de todos os mariñáns, pois eses cartos repercuten directamente en todas as familias da comarca" .