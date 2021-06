El alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, lamenta que las playas del municipio arranquen la temporada estival el próximo 1 de julio sin personal de salvamento en todos los arenales. Una situación de la que culpa a la Xunta de Galicia, pues "a estas alturas aínda non informou aos concellos sobre o número de socorristas que lles subvencionará polo que será imposible que o 1 de xullo comecen a traballar".

"Polo menos ata a semana que vén non van saír publicadas o número de prazas asignadas a cada concello, o cal quere dicir que nunha semana e pouco non podemos facer a selección con todas as garantías, ou sexa que xa o primero día non imos ter ese servizo ao cen por cen", critica Llano.

El mandatario burelés recordó este viernes que son necesarias diez personas para poder cubrir con garantías el servicio de socorrismo y salvamento en el litoral burelés, pero de momento solo tiene dos contrataciones cerradas, las que han podido hacer con cargo al plan único de la Diputación, que "consideramos que é unha boa fórmula para completar os socorristas que nos fan falta en Burela", afirma el alcalde, quien no sabe aún si podrá contar con la plantilla precisa.

"Nós tratamos de adaptarnos ás esixencias das bandeiras azuis e da xente para ter unhas praias cubertas con toda a seguridade e ben preparadas para que teñan todos os servizos completos e ter os socorristas xa traballando o 1 de xullo. Pero este ano é imposible debido á tardanza da Xunta, o que contradi a filosofía de ter unha calidade turística cando realmente non se pode levar adiante polos retrasos sistemáticos que se están facendo ultimamente", denuncia.

"É unha pena porque xa o reiteramos todos os anos, pedímolo e solicitámolo que se adianten e que se faga todo este proceso con prontitude. Isto trae unhas consecuencias: imos pasalo mal para conseguir en tempo e forma, o antes posible, ese servizo de ter os socorristas nas praias para gardar a seguridade. A través do plan único xa temos polo menos dúas persoas que se van poñer inmediatamente ao labor, pero as necesidades de Burela son como mínimo dez socorristas e estamos agardando a ver se a Xunta se decide a publicar cantos nos corresponden", dice.