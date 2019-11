El alcalde de Burela denuncia que "algún partido hace campaña"

El alcalde de Burela en funciones, el socialista Alfredo Llano, ha denunciado este viernes que "hay algún partido que hace campaña interesada" para la repetición de comicios municipales que se celebra este domingo en la mesa de Perdouro.

En concreto, están llamados a esta cita un total de 630 personas por orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que estimó el recurso presentado por el partido Burela Sempre por seis votos que fueron declarados nulos y que podrían haberle dado un edil a esta formación -se quedó a un sufragio de obtener representación-.

En este contexto, el regidor ha asegurado que el PSOE "no" ha celebrado ningún acto al no haber "campaña oficial", por lo que -ha recordado- "no se pueden organizar mítines, ni reservar locales" a tal efecto.

No obstante, Llano sí ha afeado que "hay algún partido que hace campaña interesada. "Pero tampoco creo que le vaya a dar un buen resultado", ha continuado, para después sugerir que "hay que respetar las reglas de juego y, sobre todo, tener respeto por el contrincante".

Finalmente, el alcalde todavía en funciones ha hecho un llamamiento a la participación en esa mesa de Perdouro y ha estimado que si votan por encima del 70 por ciento "ya sería una buena cifra".



Tras los comicios de este domingo, Llano calcula que la investidura se celebraría "para el puente de diciembre, el sábado 7, y después el pleno organizativo". Por ello, ha considerado que hasta mediados de ese mes "no se va a normalizar la situación".



Además, ha puesto el foco en que el Ayuntamiento "lleva casi seis meses y pico en funciones, lo cual implica ralentización", porque "no se pueden tomar decisiones de cosas importantes como pueden ser los presupuestos, las tasas o la RPT --relación de puestos de trabajo".

ESCENARIO. El alcalde en funciones ha explicado que mientras que en las pasadas elecciones concurrieron siete fuerzas, en esta ocasión una de ellas ha decidido renunciar a presentarse, Compromiso por Galicia (CxG). Además, Burela Sempre, iniciativa independiente impulsada por el regidor de Becerreá, el exsocialista Manuel Martínez, introdujo algún cambio en su lista.

Llano ha recordado que el 26 de mayo votaron en esta mesa 403 personas de las 630 censadas. Un total de 157 votos fueron para el PSOE, 107 para el PP, 66 para el BNG y 31 para Burela Sempre.

A la vista de estos datos, conforme ha apuntado, pueden darse diferentes escenarios. Así, ha apuntado que todo "puede quedar igual", que el PSOE puede recuperar un edil y tener la mayoría absoluta, así como que el BNG pierda un concejal que pasaría a Burela Sempre.