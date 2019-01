El alcalde de Burela avanza que el martes empezará la negociación de la RPT

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, avanzó que el próximo martes empezará la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El anuncio coincide con la última de las concentraciones que realizaron el miércoles los trabajadores municipales y que se sucedieron este mes pidiendo la elaboración de este documento, entre otras medidas.

En este sentido, Llano mostró su sorpresa y la del equipo de gobierno por la concentración de este miércoles "cando os traballadores xa están convocados oficialmente para facer unha reunión para o que solicitan". "Na última xuntanza da mesa de negociación quedaramos, e eu estaba convencido de que se entendera perfectamente, en que íamos iniciar as conversas a primeira semana de febreiro e así vai ser", añadió el alcalde y recordó que ya cuentan con un documento base que será sobre el que se avance en la elaboración del organigrama y las necesidades del Concello. "Non houbo nunca negativas a conversas cos traballadores nin nos negamos nunca a recibilos", afirmó el alcalde, "esperamos que a partir de agora se normalice a situación e procuraremos sacar un bo documento que beneficie ao conxunto das necesidades do Concello".

Llano se mostró especialmente critico con el grupo municipal del PP. Los populares denunciaron en reiteradas ocasiones el retraso en la elaboración de la RPT y esta misma semana acusaron al alcalde de pretender suprimir ciertos puestos de trabajo y dijeron tener constancia de presiones del regidor a algunos trabajadores. Llano acusó a los populares de "intento de politizar" este asunto y subrayó que "nunca presionei a ningún traballador, o que fago é motivar para que todo saia ben".