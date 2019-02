El alcalde de Barreiros participa en el acto de Casado en Lugo

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, participó este jueves en el acto que protagonizó el presidente del Partido Popular con los militantes de Lugo, a pesar de que todavía no ha regresado a la disciplina de la formación política que tuvo que abandonar ante la apertura de juicio oral contra él por un supuesto caso de prevaricación urbanística del que ha salido absuelto.



Fuente Parga confirmó que "estos días" comunicará su decisión sobre la posibilidad de volver a presentarse para ocupar durante otros cuatro años la Alcaldía de Barreiros, así como si lo hará bajo las siglas del Partido Popular.



Con su presencia en el acto de Pablo Casado en Lugo, el regidor local ayudó a despejar en cierta medida esa incógnita y recordó que, hasta la apertura de juicio contra él, siempre fue "simpatizante y militante del PP", partido en el que, según su presidenta provincial, Elena Candia, tiene "las puertas abiertas".



"Hablaré con los compañeros, que son concejales, que son militantes en Barreiros y, si lo consideran conveniente, tomaremos la decisión estos días, no cabe duda", confirmó.



En cuanto a la intención de la organización ecologista Adega de presentar recurso ante la Audiencia Provincial a la sentencia absolutoria, afirmó que esa organización "solo mira a Barreiros", porque está al "servicio del BNG".



"El BNG nunca ha ganado unas elecciones en Barreiros y quiere ganarlas donde le acaban de decir que no se pueden ganar. Adega está al servicio de ese partido, sin más", zanjó.