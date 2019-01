El alcalde de Barreiros emula a la oposición y pide un pediatra al Sergas

El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, se descolgó ayer con una petición inusual de un cargo del Partido Popular hacia la Xunta de Galicia, concretamente hacia el Servicio Galego de Saúde. El regidor dice hacerse eco de las "insistentes" quejas vecinales por la falta de pediatra en el centro de salud de San Cosme y reclama directamente a la Dirección Xeral de Saúde Pública "que cubra de forma inmediata as baixas médicas que se produzan no centro de saúde da localidade" y habla en concreto "do malestar xerado pola ausencia de pediatra, xa que ocasiona retrasos nas vacinas, na atención e nos tratamentos que precisan nenas e nenos deste concello".

Barreiros se convirtió este viernesr en un epicentro de noticias vinculadas al ámbito sanitario ya que desde las filas del Bloque Nacionalista Galego anunciaron que para solicitar esa dotación pediátrica continua para el municipio realizarán un acto lúdico y reivindicativo el próximo día 27 para que, de forma informal pero firme, se traslade al Ejecutivo autonómico la situación que están viviendo con las ausencias de un pediatra en este concello.

Fuente Parga dice que no quieren ser "cidadáns de segunda" y desean tener acceso al servicio de pediatría con la normalidad de otros lugares

Fuente Parga relató al Sergas que en realidad "non se está a cubrir a baixa do pediatra" y ello genera "incertidume por parte dos pais dos nenos que necesitan atención pediátrica", por lo que "desde o Concello o que fixemos foi dirixir unha carta ao director xeral pedíndolle que se cubran esas baixas de inmediato". Reconoce que hay problemas para encontrar pediatras "pero tamén pedimos que non queremos ser cidadáns de segunda e poder ter esa atención con normalidade".

Mientras, la portavoz municipal del BNG, Ana Ermida, convocó a los vecinos del municipio a un acto el día 27 a las doce del mediodía para reivindicar el servicio. Explicó que se decidieron a hacerlo porque "o Sergas deixa sen cubrir a praza sistematicamente" y por eso dice que "é fundamental que a veciñanza se mobilice e que as persoas afectadas polo continuo deterioro da sanidade no centro de saúde de San Cosme fagan oír as súas queixas".

El acto será en la Praza do Concello y habrá espectáculos para niños. Ermida avanza que es interesante que participen pequeños y mayores "porque as nenas e nenos son o futuro deste concello e deste país. E deixalos sen atención pediátrica é, ademais dun acto de inxustiza con respecto aos que residen noutros lugares".

Por este mismo motivo, a última hora de la tarde del viernes se reunieron en Lourenzá un centenar de padres para firmar un escrito pidiendo al Sergas el refuerzo de la atención pediátrica.

Sanidade niega que vaya a suprimir un médico del municipio

Otra polémica surgida el viernes también en Barreiros fue la referida a una posible pérdida de uno de los tres médicos que hay en el concello que denunció el PSOE y que fue tajantemente negada desde el Sergas. Fuentes de dicho departamento afirmaron que "é absolutamente falso que se vaia a suprimir unha praza de médico no centro de saúde de Barreiros, tal e como afirma o PSOE. Non se vai suprimir ningunha praza de médico, nin se barallou tal situación".



Explican que un facultativo se jubiló "e, polo momento, está a ser substituido. Esperamos que no próximo mes de febreiro se convoque xa a praza para cubrila de forma estable, que é o procedemento administrativo que se segue sempre para a cobertura de prazas neste tipo de casos".



La portavoz municipal del PSOE, Carmen Veiga, había indicado que el PP "quere recortar o persoal e pasar de tres a dous médicos para aforrar custos, provocando o deterioro deste servizo básico que non será capaz de cubrir as necesidades dos nosos veciños. Os socialistas estamos totalmente en contra de calquera intento de amortizar unha das tres prazas médicas". Recordó la necesidad de las plazas en verano y avanzó que llevará el tema a pleno para que el PP se pronuncie al respecto.