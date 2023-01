El alcalde avisó que no se podía ir a la Illa Pancha a la Autoridad Portuaria

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quiso aclarar que su actuación arrancando la puerta que limitaba el acceso a la Illa Pancha no fue un acto improvisado ni ningún tipo de venganza personal, sino que asegura que lo hizo movido por "os reiterados imcumprimentos da lei e dos acordos aos que chegamos por parte da empresa Eirobra que xestiona os apartamentos turísticos do faro, e que non fixo nada de nada do que se acordou". Afirma que él personalmente comunicó a la Autoridad Portuaria esos incumplimientos "sen que ninguén me dese ningún tipo de resposta e seguen sen darma a día de hoxe".

Por otro lado, comentó que él sí que se dirigió a los responsables de la Autoridad Portuaria para comunicarles que "eu non roubei ningunha porta". Dice que lo que hizo fue "quitar o que impedía o acceso á Illa Pancha tal e como estableceu o Tribunal Supremo".

Un gran disgusto

El alcalde ribadense se mostró "moi disgustado" por tener que haber llegado a una situación así, pero indica que "chegamos a unha serie de acordos de instalación dunha serie de dispositivos que garanticen o aceso libre á Illa Pancha como especificaron os tribunais, e non se fixo absolutamente nada. Colocouse un cartel indicando que o acceso era libre pero quitárono e non se sabe que foi del. Advertimos de todo iso , pero nada".

A ello añade que ya hubo gente que quiso entrar en la Illa Pancha y no pudo acceder. Fernando Suárez comentó que aunque alguno "non quixo presentar unha denuncia ou que enviásemos á Policía Local, o certo é que houbo outras persoas que si puxeron esta situación en coñecemento da Garda Civil e acabaron no cuartel". También esto apunta que lo puso en conocimiento de la Autoridad Portuaria.

Situación actual

A día de hoy la situación está enrevesada ya que la concesionaria denunció al alcalde y a un concejal por garantizar el acceso a un islote al que el Supremo especificó que cualquiera puede acceder pero que es titularidad de la Autoridad Portuaria, que no dice nada al respecto.

"Non se roubou, está no almacén e poden ir recollela cando queiran"

Una de las curiosidades de esta situación se dio sin duda con la decisión de Fernando Suárez de ordenar que se arrancase la puerta de acceso al islote, algo por lo que la concesionaria de los apartamentos turísticos del faro lo denunció por robo con fuerza en las cosas. El regidor reconoció estar "sorprendido" de las últimas declaraciones que emanaron de la Autoridad Portuaria "porque eles xa saben que non roubamos nada. A porta está en perfecto estado no almacén municipal. Só teñen que pedírnola, vir recollela e entregarémollela sen ningún tipo de problema".



DOS MULTAS PREVIAS El regidor también indicó que antes de llegar a este punto el Concello puso dos multas a Eirobra por incumplir el acuerdo de dar libre acceso al islote.