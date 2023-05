El alcalde de Ribadeo avisa de que no permitirá volver a cerrar al público la Illa Pancha

El alcalde de Ribadeo se plantó ante la Autoridad Portuaria y advirtió a su presidente, Francisco Barea, de que no concederá ningún tipo de licencia ni autorización para que coloque de nuevo una puerta en la Illa Pancha que impida el paso a las personas que deseen ir allí aunque no sean clientes de los apartamentos turísticos que explota en el antiguo faro la empresa Eirobra.

Fernando Suárez Barcia apuntó que no comprende cómo es posible esta decisión de la Autoridad Portuaria y avanzó que “non se darán permisos que non cumpran coas leis e que limiten os accesos públicos a espazos públicos”. También se mostró muy enfadado con “ese presidente da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao, nomeado a dedo pola Xunta de Galicia, mandará nos terreos da Illa Pancha, pero o alcalde, nomeado democraticamente polos veciños e polas veciñas de Ribadeo, manda na totalidade do concello. E como mandamos, temos a obriga e a responsabilidade de cumprir e facer cumprir as leis”.

El regidor deja caer además que si se pone la verja se quitará de nuevo, pues recuerda que su retirada realizada por el Concello ya fue avalada por los tribunales y por lo tanto “actuamos atendendo sempre ao asesoramento xurídico, sei cales son as leis, polo que no meu día a día tento ser moi pulcro no cumprimento delas a través das nosas resolucións e neste caso, aínda por riba, cando están avaladas por numerosos pronunciamentos xudiciais de varios tribunais”.

Al mismo tiempo, envió “un aviso” a Francisco Barea sobre las actuaciones que tenga previsto realizar en el islote ribadense apuntándole abiertamente que “en Ribadeo non sei vai facer nada que non conte cos permisos, licencias e autorizacións pertinentes. E desde o Concello, ningún permiso se dará que non cumpra coas leis e que limite accesos públicos a espazos públicos”.

Al margen de esa actuación, Fernando Suárez propone a la Autoridad Portuaria “que esa xentiña se poña a tapar as fochancas do vieiro de acceso á illa, que é da súa responsabilidade, e está que dá noxo”.