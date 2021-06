El alcalde de Alfoz, Jorge Val, ha atribuido los daños provocados en los últimos días al Castro de Croa de Montoxo, situado en su municipio, a que se encuentra "mal geolocalizado".

De hecho, esto ha provocado que entidades como la Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y Mariña Patrimonio presentasen una denuncia ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta por el deterioro ocasionado por una plantación de eucaliptos en este yacimiento arqueológico.

En concreto, alertaban a través de un comunicado de que, durante unos trabajos forestales de corta y replantación de eucaliptos, se abrieron nuevas pistas para el paso de maquinaria que afectaron "gravemente" a este castro.

En este contexto, el alcalde ha anunciado que hará una visita al lugar "para comprobar in situ lo que se hizo allí y hablar con Patrimonio, para que se geolocalice bien el castro". Y es que, según justifica, "donde estuvieron haciendo los trabajos no está marcada como zona de afectación".

Además, ha disculpado que los propietarios de los montes "no lo hicieron con mala intención, no sabían que aquello estaba afectado por Patrimonio y no sabían que (el castro) estaba ahí". "Había noticias que había ahí (en Montoxo) un castro que estaba catalogado pero que no estaba bien geolocalizado", ha explicado.

"Es difícil que los maderistas y los propietarios de los montes que sepan eso. De hecho vinieron a preguntar aquí (al Ayuntamiento) y se les dijo que no estaban afectados aquellos montes donde realmente aparecieron los restos", ha concluido el alcalde de Alfoz.