"No mundo das maridaxes nada está escrito, depende do ánimo, da situación ou da compañía"

O mundo do viño sempre chamou a Alberto Vega Lamela (Ribeiras de Lea), que despois de facer o ciclo medio de Hostalería en Foz, o de Cociña no Sanxillao, de Lugo, e o superior de Dirección de Servizos en Pontedeume se enganchou aínda máis con cursos, catas ou visitas a adegas. Agora acaba de rematar un máster de sumiller, que compatibilizou co traballo no restaurante Nito, en Viveiro.

Esforzouse para facer o máster?

Si, estiven nove meses sen un día libre, dedicándome en exclusiva a traballar e estudar. Pasei todos os luns viaxando a Santiago, pero merece a pena, compensa todo o que ves e aprendes, son moitos os coñecementos que adquirín neste ano. Sen sacrificio non hai recompensa. Se algo che gusta, pos máis empeño, por iso aproveito o tempo libre para ver adegas, bares ou restaurantes especializados.

Seguirá na restauración?

Puiden facer prácticas noutros sitios, pero estou moi a gusto en Viveiro, trátanme de marabilla. Temos sorte de ter unha clientela boa, déixanse asesorar e incorporamos un menú degustación que dá pé a rotar moitas referencias de viño e ampliar a carta. Estamos sobre as mil referencias. Tanto Alejandro coma Eva confiaron sempre en min dende o primeiro minuto e dánme moita liberdade no mundo dos viños; de feito, Alejandro delega toda a responsabilidade en min e iso é de agradecer e os compañeiros temos un ambiente de traballo moi san.

Que destaca da adega do Nito?

Temos unha carta moi forte en viños galegos, sobre todo tintos. Fixemos unha gran aposta por Galicia e polos produtos de proximidade, pola frescura e o carácter atlántico, gardando o que pensamos que vai evolucionar co paso dos anos. O sitio está acondicionado para ver e tomar un aperitivo, e iso axuda a vender o viño, ten un atractivo tan grande que te invita a beber viño. E tamén a clientela, aberta a probar cousas novas, que desfruta moito o mundo do viño e se deixa aconsellar. É un investimento grande nun lugar único, unha adega así é difícil de ver, é un museo do viño.

O tinto segue sendo para as carnes e o branco para o peixe?

Adaptámonos sempre aos gustos do cliente, pero no mundo das maridaxes nada está escrito; todo depende do momento, da situación, do estado de ánimo, da compañía... Facemos maridaxes con cervexas, sidras, destilados ou vermús. A figura do sumiller asóciase sempre á figura do viño, pero tamén hai outros produtos, como a sidra, o café, que ten un consumo bestial e é un gran descoñecido, queixos, pans e augas, destilados... Cada vez máis intentamos descubrirlle ao cliente cousas que ata entón non vira. Parece impensable maridar peixe ou arisco con sidra ou cervexa, pero se hai coñecemento e profesionalidade, hai cousas que poden parecer chocantes e que teñen todo o sentido do mundo.

Marca o prezo a elección?

Hai de todo. Ao final o prezo é un tabú, sempre temos que xogar cunha marxe. A non ser que o cliente dea pé, non vou recomendar un viño de máis de 30 euros. Hainos moi caros... Temos viños que van dende 27 euros ata botellas de 2.000 ou máis, e algunhas ás que nin sequera lles temos prezo, é máis o valor sentimental, porque sexa difícil de consumir. Esas preferimos non telas na carta e abrilas cando chegue un cliente que sabemos que vai desfrutalas, xente do mundo do viño que se quere dar un capricho ou ten moito poder adquisitivo.

Con tanta variedade, levouse algunha sorpresa?

As maiores alegrías leveinas con viños galegos, sobre todo nas catas a cegas. De feito, na comida de despedida fixemos unha cata con viños de nivel do panorama mundial e os galegos están arriba.