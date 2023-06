Alberto López: "El Viveiro necesita apoyo de las instituciones, y más en el año del centenario"

La victoria de Ourense CF frente al Laredo en el play out de Segunda RFEF confirmó que el equipo de la Ciudad de As Burgas se quedará una campaña más en Segunda RFEF y que el Viveiro CF, con la ampliación de la Tercera División de 16 a 18 equipos se mantendrá también en la quinta categoría del fútbol nacional. Una alegría para Alberto López (Lugo, 1972),que ve muy difícil su continuidad en el equipo de la ciudad del Landro.

Una vez confirmada la salvación del Viveiro en Tercera, ¿va a seguir la próxima temporada?

La situación del Viveiro CF es muy compleja. En el año del centenario el club necesita más apoyos de las instituciones, del pueblo, de los socios, y va a ser complicado. No se ve ningún interés por parte de nadie en apoyar al club, tampoco del Concello.

¿Pero usted va a continuar?.

Una persona sola, como Luis (Del Río), es el que saca adelante el club. Tengo una gran amistad con él, pero veo muy complejo continuar en el Viveiro. A no ser que haya un cambio radical y aparezca gente para ayudar y las instituciones se comprometan más con el club y se cree un proyecto sólido y competitivo para la categoría, no seguiré. Me han ofrecido continuar pero con condiciones diferentes a las de esta temporada, con una reducción de presupuesto grande y con jugadores de la zona.

¿Es un no rotundo?

Tendría que cambiar mucho la situación.

¿Y si cambia?

Sinceramente veo muy complejo que cambie. No he visto a nadie que apoye al club y me entristece. Luis está muy solo. Tiene mucho mérito que entre dos personas, Luis y el entrenador, se saque un equipo en Tercera y se haga una buena temporada. Lo veo complejo, y me encantaría poder continuar, pero lo veo muy complicado.

¿Ha tenido alguna oferta?

Sí, las he tenido, pero me gustaría seguir en Tercera y mejorar como entrenador. A ver si sale algo para poder seguir en la categoría.

¿De qué categoría ha tenido ofertas?

Todas de Preferente.

¿Qué nota le pone al Viveiro 2022/23?

Notable alto. Sufrimos una renovación total de plantilla, tuvimos uno de los presupuestos más bajos, una pretemporada dura, con pocos jugadores y eso nos pasó factura en las primeras jornadas. Pero a partir de octubre hicimos números para jugar el play off de ascenso y estuvimos hasta las últimas jornadas con opciones de entrar entre los cinco primeros. Sumamos tres meses sin perder, fuimos el único equipo que ganó en A Magadalena, ganamos al Arosa y dimos un nivel muy alto en una competición muy exigente.

¿Quizá faltó algo de pólvora arriba?

No tuvimos suerte con la lesión de Iker Hurtado, que es un jugador determinante en la parcela ofensiva. Con unos números normales, no digo buenos, ocho o nueve goles, hubiéramos ganado más partidos. Dejamos once porterías a cero.

Quizá el único pero fue ese partido perdido con el Silva para sellar la permanencia e incluso aspirar a más.

Es muy injusto solo acordarse de ese partido. Desde octubre solo perdimos un partido en Cantarrana, que fue ese. Veníamos de ganar al Estrandese, empatar con el Bouzas... Fue un partido igualado, ellos manejaron mejor los últimos 15 minutos de partido.

¿Uno de los secretos del buen curso fue el vestuario?

Date cuenta que contábamos con jugadores muy jóvenes, que estaban lejos de sus casas, que vivían juntos en pisos y que empezamos con cero de doce puntos posibles. El compromiso fue bestial y muchos jugadores han salido revalorizados tras esta temporada gracias a su esfuerzo.