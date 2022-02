Alberto González y su amor por la trainera

Aquel niño tímido e introvertido asturiano se convirtió en un gran remero y sigue hoy en la élite del banco fijo. Es Alberto González Mesa (Vegadeo, 1981) que a sus 40 años esta temporada volverá a remar para Ziérbena en la Liga ACT de traineras. Un hombre que ha cumplido ya sus bodas de plata con este deporte y que, por ahora, no contempla el divorcio. Alberto vive en Sariego, un pequeño pueblo asturiano cerca de Pola de Siero, con su pareja y sus dos hijas.

Trabaja en Gijón, en Salvamento Marítimo, en el helicóptero Helimer, empleo a turnos que compatibiliza con los entrenamientos y con el cuidado de sus pequeñas. "Se hace duro", reconoce, pero su pasión por el deporte le hace superar esas barreras. El día anterior a entrevistarnos con él, por ejemplo, se levantó al as 06.00 para entrenar a las 06.45, porque durante el día no iba a tener tiempo de hacerlo.

El joven asturiano empezó a remar en 1996 en el club de su pueblo, Remeros del Eo, en el remo olímpico y banco móvil. "Antes jugaba al fútbol, pero era muy malo; de la portería pasé al banquillo", dice, sonriendo. En el banco fijo empezó más tarde. También estuvo una campaña en Castropol y ese verano, junto a varios compañeros, se fueron a Orio, donde tuvo su primer contacto con el banco fijo. "El ambiente que se veía en la regatas, la afición que generaban las traineras fue lo que me enganchó", reconoce.

En el fútbol era muy malo, de la portería pasaba al banquillo, y el remo de enganchó desde el principio

En el año 2006 llegó al que ha sido el club de su vida, Astillero, donde remó entre 2006 y 2012, hasta que una lesión le tuvo apartado cinco años de las traineras. "Tuve una hernia discal; intenté curarme por medios alternativos durante dos años, pero al final me tuve que operar, y después de la operación aún estuve otros años donde los dolores no me permitían remar", explica. "Pero esos dolores fueron remitiendo y volví a competir en 2017, de puntillas, en Astillero otra vez, que estaba en la ARC, la segunda división. Fue sin mucha presión, y era el mejor lugar para probar", relata. Poco a poco fue mejorando hasta que en 2018 le llamó el vigués Juan Zunzunegui (también ex remero de Astillero) para competir con Ziérbena a sus órdenes. Y desde entonces lleva en el club vizcaíno, ahora con Jon Elortegi a los mandos en esta campaña 2022.

Otra gran parte de la vida de Alberto está en su trabajo, apasionante, diferente. "Es poco habitual y muy gratificante, donde salvas vidas, ayudas a personas en peligro, ya sea en un acantilado, o en el mar", argumenta, y él le busca un cierto parecido con el remo. "Se asemeja mucho", dice, y da una explicación. "Tienes ese nervio controlado, bueno, cuando sale una emergencia o cuando estás calentando antes de una regata". "Yo me sigo poniendo nervioso en las dos situaciones, pero son unos nervios buenos, que te ayudan a dar el cien por cien tanto en la emergencia como en la regata", explica. "Eso sí, una vez que baja la bandera en el caso de la competición ya solo te centras en tirar del palo y remar", afirma.

Alberto González. AMA



A sus 40 años, Alberto todavía no atisba el final, y más después de haber superado una lesión tan grave y haberse recuperado de una hernia discal que a punto estuvo de dejarle apartado de este deporte para siempre. Pero en las traineras tampoco es tan excepcional encontrar remeros de 40 años o más. "El secreto está en cuidar tu físico; está claro que pierdes cualidades, pero intentas minimizarlas y mejorar en otros aspectos, como puede ser la técnica", explica. "Eso, unido a la experiencia que tienes, haces que tu carrera deportiva se pueda prolongar", analiza.

Además hay otro factor que Alberto ve favorable para que se alargue su carrera deportiva, y es que es un deporte de medio fondo. "No es tan exigente como el banco móvil, las piernas trabajan en menor medida, aunque trabajan, las regatas son más largas, se rema en el mar", dice.

El remo para Alberto representa gran parte su vida. "Me ha moldeado como persona; yo era un chico muy introvertido y ahora soy lo contrario, conoces a mucha gente, viajas con los compañeros, tienes buenas y malas experiencias", explica. "El remo también me ha enseñado a ser mucho más disciplinado y valorar cosas que antes no tenía en cuenta". Dice, como por ejemplo, "al viajar mucho y estar mucho tiempo fuera de casa, valoras el pasar tiempo con la familia".

El remo me ha enseñado a ser más mucho más disciplinado y a valorar cosas que antes no tenía en cuenta

Según Alberto, su relación con el remo es de "amor y odio, pero mucho más amor, siendo verdad que me ha quitado mucho tiempo, pero en una balanza te aporta mucho más de lo que te quita", analiza.

Ese amor es lo que le lleva a seguir a pesar de que muchos septiembres, cuando termina la temporada, dice que es la última. "Tenemos dos o tres meses de vacaciones y terminas con la idea de dejarlo, pero luego te entran las dudas y te vuelves a reenganchar; es una droga buena", argumenta, y explica por qué sigue remando. "Yo soy muy competitivo, sin la salsa de la competición me aburro, y seguiré remando hasta que el cuerpo aguante", concluye.

Éxitos

Banderas y podio en La Concha

Alberto ha conseguido grandes éxitos en su trayectoria deportiva. Sus mejores momentos fueron en Astillero "donde hicimos un 8 con timonel, la embarcación reina, donde más velocidad se alcanza, y conseguimos ganar cinco Campeonatos de España en traineras, traineriñas y bateles y en banco fijo conseguimos ascender a la Liga ACT", recuerda.



Liga ACT

En cuando a la Liga ACT, la élite del remo nacional, "hemos quedado entre los tres primeros en la Bandera de la Concha", explica, y cuenta con siete banderas, seis con Ziérbena y una con Astillero.