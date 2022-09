Alberto Eiroá encabezará la lista de Son Burela en las municipales de 2023

Los asistentes a la primera asamblea general de Son Burela, el partido independiente registrado oficialmente el pasado mes de mayo para concurrir a las elecciones municipales de 2023 en Burela, acordó por unanimidad que sea el presidente de la formación, Alberto Eiroá, el cabeza de lista a los comicios.

La asamblea, celebrada el pasado 27 de agosto, tenía como finalidad "deseñar o proxecto" del partido de cara a las elecciones, pero "abriuse o debate de quen podería ser o candidato que encabezaría a candidatura e tralo debate entre todos os alí presentes chegouse ao acordo unánime de que fose o actual presidente do partido", aseguran desde la formación. "A asemblea xeral valorou moi positivamente a iniciativa e as ganas de traballar por Burela de Alberto Eiroá", añaden, "unha vez que se estableceron as bases do proxecto, consideramos que el é a persoa máis axeitada para poder levalo adiante".

Una vez elegido, el candidato será él el encargado de elegir a un equipo de 14 personas, como mínimo, para completar la lista electoral. "Neste momento non dispoñemos dunha estimación de cando poderemos dar a coñecer a máis membros da candidatura", reconocen desde el partido y subrayan que la constitución de la lista "é o maior reto" que afronta un partido independiente y un punto en el que los partidos convencionales tienen ventaja, "xa que son eles os que dispoñen dos medios para poder presentar unha lista sen moito traballo". En este sentido avanzan que la intención de Son Burela es que en la candidatura participe gente de distintas ideologías, "algo que entendemos que é beneficioso para o proxecto, xa que todas poden aportar distintas ideas ou puntos de vista para resolver as situacións que se presenten".

La formación buscará integrar en su candidatura a personas de diferentes ideologías para enriquecer el proyecto

De cara a darse a conocer, la formación está preparando un acto de presentación para finales de octubre o principios de noviembre en el que expondrá su punto de vista sobre la política local y lo que creen que pueden aportar.

PROYECTO. Son Burela subraya que sus "premisas indispensables" son "o traballo e o compromiso" con Burela y en ese sentido se marcan como objetivo presentar "un proxecto que ilusione á xente", "Cada vez máis xente se está dando conta de que os partidos convencionais cando gobernan, en moitas ocasións, antepoñen os intereses do partido por riba dos intereses do pobo provocando que as decisións que se toman non sexan as máis eficaces para a veciñanza e Son Burela quere facer ver que hai outras formas de xestionar un pobo, no que o único que importe sexa o interese xeral de Burela", indican.

Tienen previsto celebrar un acto público a finales de octubre o principios de noviembre para dar a conocer sus ideas

En lo que respecta a sus proyectos quieren trabajar en temas pendientes como la RPT, el cementerio de A Puída, la grada de A Marosa, la urbanización de Torrentes, el inventario municipal, el mercado semanal, la parcela de Portos al lado de Capitanía, el convenio con Alcoa, el mantenimiento de infraestructuras o el informe especial de Contas.