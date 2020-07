Alberto Chicote elaboró la receta de la ensaladilla con la camiseta del Be One

El mediático cocinero Alberto Chicote mostró su apoyo al Be One Rugby Ribadeo portando una camiseta del club mariñano a la hora de realizar una de sus recetas, la de ensaladilla. Chicote es un gran aficionado al rugby, deporte que practicó desde los 16 a los 20 años, en los clubes Amorós y Ceu, y también de la selección sub-19 madrileña, donde coincidió con Javier Bárdem.

El director deportivo del Be One, Guillermo Fernández, se puso en contacto con Chicote y el cocinero le comunicó su intención de enfundar la camiseta al preparar uno de su platos e incluso anunció también que lo haría otra vez, esta con la segunda equipación, y con otra receta, en los próximos días.

Desde el Be One mostraron su felicidad por el apoyo recibido por Chicote y esperan que pueda visitar pronto la comarca. "Le hemos invitado a venir a Ribadeo, no solo a ver buen rugby, sino a degustar también las delicias culinarias de la zona, que no son pocas. A ver si podemos verle en cuanto pase esta situación actual", señaló el presidente, José Julio Fernández, que agradece la predisposición del cocinero y la importancia que tiene para el Be One. "Quizás el hecho de que tanto nuestro director deportivo como Chicote hubiesen jugado como talonadores en sus épocas en activo nos haya dado la oportunidad de que una gran figura de la cocina y la televisión se fijase en nosotros y nos diera visibilidad", añadió el máximo responsable del club mariñano.