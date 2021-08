Alberto Casas: "Milladoiro foi unha bendición"

Lonxe xa daqueles anos, o cervense Alberto Casas non esquece os seus inicios no mundo do espectáculo a carón do mítico grupo de folk galego Milladoiro, que este sábado ás nove da noite actúa en Sargadelos no marco da programación Xacobeo 21/22. "Aqueles anos foron unha bendición para min, aínda que despois diso seguín traballando con outros grupos", recoñece.

Casas, que é biólogo de formación, explica que os seus comezos como iluminador no equipo técnico de Milladoiro foron "casualidades da vida". "Cando rematei a carreira, un amigo meu era o técnico de son que eles tiñan na empresa á que lle contrataban os equipos", explica, "nese momento foi cando eles decidiron crear o seu propio estudo de gravación e entrei a traballar con eles".

Corría o ano 1989 e os seguintes dez anos, Casas traballou para Cormorán, a sociedade creada por Milladoiro. Deses comezos de Cormorán, Casas conta "algo curioso que pouca xente coñece", como é o feito de que a primeira gravación dixital de 16 pistas en España foi feita nos estudos de Milladoiro na Picaraña, en Padrón, polo grupo Astarot.

Dende o 1999 ata o 2009, Casas seguiu vinculado ao grupo, pero xa a través dunha empresa independente que fundou con José Manuel Tasende e coa que daban o apoio técnico a outros coñecidos grupos e nomes do folk galego como Susana Seivane, Mercedes Peón, Son de Seu ou Luar na Lubre. "O primeiro grupo que atendemos coa empresa foi Rodrigo Romaní, que xusto daquela marchara de Milladoiro", conta Casas.

Dos anos a carón de Milladoiro, o cervense garda moitas anécdotas pero son sen dúbida as das súas viaxes a distintas partes do mundo as que recorda con maior nitidez, sobre todo as de Xapón. "Os xaponeses, que chegaban aos concertos sen saber o que ían ver, quedábanse como se estiveran escoitando o rosario", asegura.

Pero non só a reacción dun público moi lonxano da cultura folk que representa Milladoiro lle sorprendeu a Casas, que recoñece que as súas viaxes ao país nipón cambiáronlle "a maneira de entender a vida". "A Xapón fomos varias veces facer un concerto e volver, pero tamén fixemos unha xira por varias cidades coma Tokio, Osaka ou Kioto e é así, estando varios días en cada sitio e cando viaxas exercendo o teu traballo con xente dalí que tamén exerce o seu traballo neses sitios, como te metes na realidade dun país", afirma Casas.

O seu traballo a carón de grupos de música folk ao longo da súa traxectoria profesional permítelle ter unha ampla visión da súa evolución."Cando empecei había moi poucos músicos e hoxe en día é tremendo o nivel de calidade que existe e que podes comparar con poucos sitios, igual con Irlanda, pero nada máis".

Casas segue no mundo do espectáculo, a pesar destes dous anos duros que fixeron que moitos técnicos abandonaran o sector. "Agora traballo con varios grupos, entre eles con Guadi Galego nunha xira que está sendo un exitazo", asegura.

FESTIVAL GADÉLICA. No currículo de Casas tamén está ser o precursor do festival Gadélica, que durante tres anos se desenvolveu en Sargadelos. "Surxiu porque quixen facer algo aquí e a verdade é que agora mesmo estou satisfeito coa vida que cobrou Sargadelos, porque cando eu empecei co festival estaba morto e agora ten negocios e vida", asegura. "Non foi Gadélica o que lle fixo revivir, pero igual si que foi unha chispa para apostar por este enclave".

Casas trouxo ao norte lucense un "festival transformacionista" que é pouco visto aínda hoxe. "O Gadélica era un festival moi vanguardista dos que hai algúns polo sur, en Cataluña ou en Portugal, pero non no norte", explica. A pandemia levou por diante a súa celebración, pero Casas recoñece que espera que se volva facer, "aínda que será a administración local a que decida si será en Sargadelos ou non".

Iso si, Casas xa avanza que será un festival máis profesional, "no que haberá que pagar unha módica entrada porque o público ten que financiar dalgunha maneira aos artistas que quere ver senón as contas para a organización non saen".