El albergue que se perdió en Ribadeo

El edificio del albergue de peregrinos de O Cargadeiro de Ribadeo fue una pieza emblemática en Galicia. Se construyó con vistas al Xacobeo del 99 como apuesta del entonces concejal Manuel Valín, que veía clarísimo su potencial: Ribadeo era la puerta de Galicia en el Camino Norte y se hizo un edificio con gusto y en un enclave privilegiado, colgado sobre la Ría de Ribadeo.

El albergue despegó de forma instantánea con excelentes cifras de ocupación que fueron creciendo año tras año con el auge del Camino Norte.

Pero fueron pasando los años y no se hizo ninguna intervención en un inmueble muy expuesto a la climatología y la humedad. Y así se fue deteriorando hasta llegar al punto en el que se encuentra en la actualidad, tan desgastado y con tantos problemas que el gobierno municipal ribadense optó por echarle el cierre porque ya no reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad.

En realidad el albergue llevaba ya un tiempo en el que servía muy a menudo de espacio para indigentes que estaban de paso en el municipio.

Ahora, se encuentra inmerso en un nuevo episodio de tira y afloja entre el Concello y la Xunta de Galicia. El alcalde, Fernando Suárez, explica que se remitió ya antes de la pandemia al Xacobeo para alertar de la situación en que se encuentra el inmueble y de la necesidad de una intervención urgente en el mismo.

Sin embargo, aunque hubo una respuesta en parte afirmativa acabaron por indicar que debía de ser el Concello quien se hiciese cargo de su mantenimiento.

Pero lo cierto es que no se trata de mantenimiento, sino que el albergue necesita una intervención estructural completa debido a su deterioro y a que nunca se hicieron obras en profundidad que atajasen, sobre todo, las humedades que tanto lo castigan.

Suárez Barcia explica que es una pena la situación del edificio, pero que realmente a efectos de acogida de peregrinos el cierre del albergue no supone ningún tipo de drama "porque se foi desenvolvendo de forma paralela nos últimos anos unha rede de albergues privados importante que cubre de forma penso que moi boa e con abano amplo de posibilidades a oferta de peregrinos que vaian chegando a Ribadeo". Aunque, eso sí, lamenta que "de novo nos vexamos nunha situación coma esta porque a Xunta non atenda as súas obrigas".