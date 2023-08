Alba Rodríguez: "Queremos ampliar las fechas y los espacios en otros periodos del año"

Alba Rodríguez es la directora y coordinadora artística del festival Bal y Gay, una propuesta de música clásica singular que apuesta por una experiencia cultural a todos los niveles en la comarca de A Mariña. Este año se cumple el décimo aniversario y, con él, se traerán a artistas de importancia nacional e internacional como la pianista portuguesa María Joao Pires o Konstantin Krimmel. Pero como toda propuesta, tiene una historia inicial.

¿Cómo fue su recorrido profesional y en qué momento surge la idea de este festival?

Yo soy música de profesión. Estudié clarinete y, a partir del gusto por la música y de la filosofía de que el género clásico se tiene que compartir y ser disfrutado por todo el mundo, surgió el curso de clarinete. Mi familia es de esta zona de A Mariña y se decidió impartir estos cursos en Nois, que es una aldea focense de menos de 500 habitantes, para acercar la música clásica y quitar los prejuicios que se tienen del género. A partir de ahí estuvimos cuatro o cinco años impartiendo cursos hasta que vimos que la idea tenía muy buena respuesta del público y fue creciendo hasta llegar a lo que somos ahora: uno de los festivales más importantes de toda España. Algo que nació como un proyecto familiar se convirtió en algo mucho más grande.

¿Qué supone para usted el recorrido que ha ido llevando el festival?

Sin duda implica que se ha profesionalizado totalmente. El proyecto se ha convertido también en una fundación y ofrecemos puestos de trabajo, siendo todo mucho más estable. Todo esto hace pensar que es un proyecto a largo plazo. Esto, para mí, profesionalmente, implicó un trampolín como gestora cultural.

¿Cómo recuerda los inicios del festival y sus cambios en estos años?

Yo lo recuerdo con mucho cariño, ya que comenzó, por así decirlo, como algo casero y fue creciendo hasta convertirse en un festival con una estructura estable, que es lo que siempre se pretende. Ahora también ofrecemos proyectos durante todo el año que hace que se convierta en otro tipo de festival. Obviamente ha cambiado radicalmente desde los inicios, pero perdura la misma filosofía de pensar que la música clásica sea algo compartido y que todo el mundo lo pueda disfrutar, como lo disfrutamos nosotros. Yo, como música, pensaba: ¿cómo puede ser que nadie escuche música clásica en A Mariña o que no haya ningún interés alrededor de este género?. Al final, uno de los objetivos principales de este festival era que, al igual que yo disfrutaba de este género, dar la oportunidad de que lo pudieran disfrutar otros y se ha conseguido.

¿Qué otras cosas consiguieron?

Hay mucha gente que repite la experiencia y se ha creado una comunidad alrededor del proyecto. La gente local está muy involucrada y contamos que hay un 50% de usuarios del festival de la zona en todos los conciertos. La propuesta también procura familiarizar la música clásica y democratizarla y, también, se ha logrado, sin duda. Este es un proyecto que ha conseguido salir de las grandes salas de música y traerla a diferentes zonas rurales. Esto era un reto y lo hemos superado, a pesar de los desafíos que supone el espacio, pero los cuidamos mucho para que sean del agrado de los artistas y se pueda crear una atmósfera más íntima en los conciertos.

"No imaginábamos que un proyecto familiar se convirtiese en uno de los referentes de la música clásica en España"

Este tipo de eventos generan mucho turismo cultural en la zona.

Sí, por supuesto, hay un turismo cultural importante y de calidad. Una de las cosas más bonitas del festival es que es una experiencia 360. No sólo son los conciertos, es el patrimonio —que ensalzan valor—, la gastronomía, la naturaleza; la gente que viene al festival disfruta de A Mariña. Los conciertos se hacen en casi todos los concellos de A Mariña y seguimos buscando espacios para ampliar el festival y que se conozcan los sitios más singulares de la comarca.

¿Se imaginó que llegaría a este punto el proyecto?

No, al principio no calculábamos que llegaría a este punto, pero si que las últimas ediciones fueron más punteras y ya esbozaba el futuro del proyecto, pero al principio era algo que no preveíamos. Los artistas disfrutan y se sienten parte del proyecto. De hecho suelen querer repetir la experiencia.

¿Hacia dónde quiere llevar el festival en los próximos años?

En esta edición queremos la consolidación e intentaremos mantener este nivel, el cual, es el más grande dentro de la música clásica. También, pretenderemos ampliar las fechas, zonas y los ciclos en otros periodos del año.