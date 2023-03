Alarma por una mancha amarilla que tiñó la playa vivariense de Area

Vecinos de Viveiro alertaron el martes por la mañana a este periódico de la existencia de una mancha de color amarillo en el extremo este de la playa de Area, en una zona próxima a las rocas. El aspecto del agua alarmó a quienes se acercaron al arenal a pasear durante la mañana, algo habitual entre los residentes de la zona, sobre todo en las jornadas soleadas como la del martes.

"Fun pasear pola beira do mar, porque recomendoumo o médico, e decateime de que a agua tiña unha cor amarillenta terrible, non facía falla fixarse moito para velo, as rochas estaban desa cor e tamén as pozas, que tiñan unha capa amarela por riba, coma se fose xofre", explica uno de los vecinos que encontró así el agua del arenal vivariense.

La misma persona añadía que "era unha cantidade grande, quedei abraiado porque era moita cantidade. Viña vir as ondas amarelas de todo". Este vecino acudió al arenal sobre las once de la mañana, cuando la marea se encontraba baja.

Como suele pasear a diario, el vecino indica que volverá a observar la zona en los próximos días por si el agua continúa con el mismo tono amarillento.

"Quedei asustado, un vertido desa categoría non é nada bon, iso veo calquera", comentaba el vivariense alarmado por un episodio de contaminación, cuyo origen y causas desconocía, sin atreverse a decir qué pudo pasar para que el agua tuviese ese color amarillento, ni tampoco de dónde podía provenir el posible vertido que motivó la coloración del agua durante la bajamar del martes.