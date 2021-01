LA SEXÓLOGA y matrona Beni Martínez se ha sumado a las clases de maternidad online, debido a la pasión que siente por el empleo de las nuevas tecnologías, cuyas ventajas se han visto potenciadas con la actual pandemia de covid-19.

¿Cómo inició esta andadura?

Empecé en noviembre. Le ofrecí al Sergas que me pusiese una cámara, dado que la dependencia en la que trabajo no tiene muy buena ventilación, para poder impartirlas y al final me han concedido poder darlas desde casa, en lugar de tener que acudir al centro de salud los viernes.

Y ahora también ofrece clases en Viveiro y su entorno...

Como en A Mariña occidental hay muchas mujeres que demandan clases de educación maternal, he decidido hacerlas online, dado que esto cada vez se está poniendo peor. Se me ocurrió que se podían unir en un grupo y me aconsejaron hacerlo a través de la plataforma Meet de Gmail, dado que es una cuenta más privada, incluso más que Zoom. Es una opción que se utiliza para reuniones o para clases.

¿Qué tal se le dan las tecnologías?

Me gusta, tanto internet como los medios audiovisuales. En estos momentos hay que reinventarse y, además, dan la oportunidad de llegar a más gente.

¿Cómo tienen que hacer para anotarse?

Pueden llamarme por las tardes al número 630.58.17.46. Creo un grupo de WhatsApp, se anotan las que quieren asistir y 15 minutos antes se conectan por medio de un enlace que les llega a su Gmail, les hago una invitación y empezamos la clase. Suelen durar entre hora y media y dos horas, dependiendo de las preocupaciones que tengan, de sus molestias...

¿A partir de cuándo es aconsejable acudir a estas clases?

A partir de la semana 26 o 28, para que lleguen preparadas y con el hábito de la respiración, con el ejercicio. Son semanales.

¿Cómo se desarrolla la clase?

No hace falta colchoneta, aprenden ejercicios para trabajar el suelo pélvico. Son ejercicios que se pueden hacer de pie o sentado. Las mujeres embarazadas habitualmente no tienen en casa un espacio preparado para hacerlos, por eso están pensados para que sean fáciles, los aprenden y los pueden repetir después en casa o en el trabajo, es sencillo, es un trabajo global, una preparación física y mental para que lleguen más tranquilas, que incluye la respiración que les va ser útil durante el parto.

¿Únicamente se preparan con vistas al parto o las instruye sobre otros aspectos?

También hablamos de lo que viene después del parto, durante el cual estarán acompañadas por una matrona, pero después llegan a casa y se preguntan «¿ahora qué hago?». Las clases son para la maternidad en general y también puede asistir la pareja. En Viveiro son los jueves a las siete y cuarto de la tarde, porque me adapto al horario de trabajo de las asistentes, que pueden hacer preguntas y resolver todas las dudas que tengan. Aprenden a relajarse y, de esa manera, se sienten más apoyadas. El objetivo es que solucionen los problemas, que lo vean como algo normal, de nuestra evolución, que lleven mejor la maternidad. También hablamos de la lactancia materna, cómo iniciar la alimentación, de la vacunas...

Y los hombres, ¿se involucran?

Los hombres también tienen muchas dudas, ahora que no pueden ir a la consulta con su mujer en el hospital ni estar presentes durante las ecografías, porque no dejan acceder a la pareja, lo que está motivando que muchas hagan las pruebas en la sanidad privada. Les explico cómo pueden apoyar a la pareja.

¿Qué les preocupa a las mujeres?

Preocupa cómo va a ser el parto, cómo van a estar acompañadas, la lactancia, cómo les va a ir, cuándo tienen que ir al hospital si tienen contracciones, qué tienen que llevar. La gente del entorno las suele asustar y tienen que ir con confianza, pensar que saldrá bien y que estarán atendidas por profesionales que las tratarán bien. Parece que te disminuye el coeficiente intelectual y pasas a tener seis años, cuando eres adulta y en plenas facultades mentales. Igual que has podido decidir, vas a poder gestionar el parto, pero a lo mejor no lo has pensado hasta que has quedado embarazada. Si estás en cinta es porque eres capaz, pero se les echa la culpa de todo, si comen o no o si están agobiadas, y hay que quitarles eso de encima.

¿Imparte masajes para los bebés?

En Vilalba lo hacemos después de la clase de los viernes, después de las doce del mediodía por la Seguridad Social, y también son muy beneficiosas las clases posparto.

¿Faltan profesionales de su especialidad?

Si, tendría que haber más. Si las mujeres piden este servicio es porque no están cubiertas todas las necesidades. Debería haberlas en todos los pueblos.