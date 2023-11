Aguaceros, olas y más viento en A Mariña

Marcaba casi la una de la tarde y todavía lucía el sol en la Costa, pero desde Burela unas fuertes rachas que parecían encañonarse desde la dirección de Foz comenzaron a agitarlo todo. En la Avenida Arcadio Pardiñas llegaron a caer cascotes y era difícil avanzar a pie contra el vendaval. En la Rúa Rosalía de Castro, otra arteria principal de la villa con igual orientación, una mujer que trataba de atusarse el pelo o coger el teléfono móvil soltó un momento el carrito de la compra y este rodó solo hacia el otro lado cruzando la vía en dirección al supermercado.

La escena provocaba hilaridad, pues hasta lo hizo por el paso de cebra sin perder el equilibrio, pero en el muelle el nuevo temporal no parecía broma. Las naves pesqueras empezaron a coger aire y varias chapas de la cubierta se agitaron, desprendieron y volaron.

Enseguida el personal de Portos cortó el tráfico alrededor, por seguridad y para que los servicios de emergencias se hicieran cargo de los efectos del fuerte sudoeste que se llevaba los trozos metálicos. Algunos pudieron verse tomar altura para, superando el espigón de abrigo, caer en el mar. Al final los destrozos, que afectan sobre todo a la nave de redes donde también se celebra Expomar -y que fue objeto de alguna reparación recientemente-, se han quedado en desprendimientos del techo en la parte abierta y destinada al almacenaje, bajo la que se guardan nasas y otros aparejos de bajura, así como en la rotura de una canalón.

Además, los bomberos de Barreiros y el GES de Cervo ujetaron chapas en edificios de O Campón, donde también rompió un semáforo, en la Rúa Lamestra y en la Avenida da Mariña. La Policía Local cortó algunas calles por prevención.

Las rachas de viento en Burela no revestían excepcional riesgo desde fuera, pero su orientación fue suficiente como para levantar chapas y techos como el de la nave de redes burelesa y causar otros desperfectos en la localidad. X.L/EP/ANTÍA

En Burela la ventolera también ha roto algunas ramas de árboles del parque Rosalía, pero los restos de Domingos o como quiera que se llame ahora el mal tiempo, siguen llegando al litoral de A Mariña. Casi a la misma hora dos veleros franceses que participaban en una regata desde Le Havre (Normandía) enfilaban la ría de Viveiro, uno auxiliado por una embarcación de apoyo de la propia Transat Jaques Vabre y otro por la Punta Promontoio del Servizo de Gardacostas, dados los serios daños recibidos al atravesar el Cantábrico desde la Bretaña francesa.

Un trimarán que llegó renqueante al náutico vivariense está desarbolado y le falta uno de los patines, lo que deja entrever las dificultades que han pasado a bordo con la mar gruesa y los vientos huracanados de días pasados. Su destino será el astillero, dado que la rotura además demás tiles y velas, le impide navegar. El otro velero espera seguir la ruta una vez pare sus velas y la avería del motor para llegar hasta Martinique (El Caribe) cruzando el Atlántico a merced de los vientos.

El trimarán Le Rire Medecin La Motte está destrozado en el náutico de Viveiro, adonde llegó remolcado por un yate de apoyo. Los destrozos le impiden seguir la regata en que participaba, algo que espera hacer el velero Le Bleuet de France, remolcado por el Punta Promontoiro para su reparación.X.L/EP/ANTÍA

En Celeiro (Viveiro), los bomberos y Protección Civil retiraron una lona publicitaria de una valla junto al colegio.

La escalera de entrada a las pasarelas de O Fuciño do Porco tiene de nuevo una pata en el aire y a sus pies se formaron grietas y se derrumbó el terreno. El Concello cerró por prevención "para evitar riscos aos posibles visitantes", explicó el alcalde, Jesús Novo, quien ya ha contactado con la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao para que agilice la licitación del proyecto previsto para dar una solución definitiva al problema.

Un vecino de la zona recordó este miércoles que "ya dije que aguantaría el verano. Cuando no se hace bien el trabajo en la zona que más sufre con las lluvias es de esperar que se reproduzca el problema". El alcalde apuntaba que se habilitó "unha solución temporal para que puidese visitarse no verán, á espera do proxecto definitivo".

Valores máximos: el Penedo do Galo resgistró 116 kilómetros por hora

La estación de Meteogalicia en Penedo do Galo (Viveiro) registró una ráfaga de 116 kilómetros por hora, mientras que Foz marcó 100,7, Fragavella alcanzó los 89,9 y A Pontenova llegó a 85,7. Los datos de la del Monte Castelo de Burela no podían consultarse este miércoles.



Hoy, nivel naranja



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un fenómeno adverso de nivel naranja que afectará a todo el litoral gallego desde la tarde de hoy. Se esperan vientos fuertes en el mar.



7 metros



Es la altura que se prevé que alcancen las olas.