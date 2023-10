El agua de la traída de Foz ya es apta para el consumo

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, informó este jueves de que después de las últimas analíticas realizadas al agua de la traída municipal se elimina la restricción de no usarla para beber y cocinar que estaba activa desde el pasado 25 de agosto. "Despois de distintas actuacións na planta potabilizadora, na que se axustou o caudal de potabilización, mellorouse a dosificación de peróxido e iniciouse o tratamento cun floculante que favorece a eliminación da materia orgánica, hoxe podemos asegurar que a auga da traída se pode empregar para calquera uso con total tranquilidade e normalidade", aseguró.

Según explicó el regidor, los niveles de trihalometanos en tres analíticas consecutivas de muestras tomadas el pasado viernes y el lunes y el martes de esta semana están por debajo de los 100 microgramos por litro en todos los puntos del muestreo. "De feito o valor máis alto na última analítica realizada, a deste martes, é de 57 microgramos por litro", precisa.

"Desde un primeiro momento actuamos coa maior das transparencias, informando a todas e todos dos valores da auga potabilizada e trasladando as recomendacións que nos indicou a Consellería de Sanidade", subrayó el alcalde, "quero destacar que se van a continuar realizando analíticas cada dous días, para unha mellor seguridade de todos os usuarios".

Cajoto destacó también que sigue pendiente la instalación de equipos de medición continua y la substitución de los filtros de arena por arlita "que mellorará aínda máis as propiedades da auga". Estos trabajos están pendientes de recibir los materiales encargados. "As medidas previstas vanse implantar para maior seguridade e debemos seguir a mellorar a potabilizadora a medio e longo prazo", afirma, "traballamos para evitar que episodios coma este se repitan e de novo debo reiterar as desculpas a todos os usuarios".