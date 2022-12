Agua a mares y nordeste en la costa

La Costa lucense vivió este viernes una mañana desapacible y pasada por agua, que siguió a una madrugada con abundantes precipitaciones. La lluvia se hizo presente desde el jueves, jornada en que ya cayeron un par de aguaceros intensos.

La estación que Meteogalicia tiene A Fragavella (Abadín) marcó 52 litros de lluvia por metro cuadrado, siendo la máxima del norte lucense, seguida por la de Burela, donde se registraron 30,9 litros, y de Foz, con 28,3. Por debajo de esos valores se situaron los 23,6 de O Xistral, los 23,3 de Borreiros (Viveiro) o los 22,6 de Santa Cruz (O Valadouro).

El cauce del caudal del Xunco a su paso por Cervo. X. LOMBARDERO

Las intensas lluvias motivaron la crecida del cauce del río Cova, a su paso por el barrio vivariense de Xunqueira, que estuvo a punto de desbordar en la parte más baja de la localidad. Los vecinos manifestaban que "baixa cheo, se segue chovendo hai unha parte que vai anegarse". El vecindario expresaba su preocupación ante el aumento del caudal, que ayer captaba el agua que bajaba de los montes de O Penedo do Galo y su entorno. "Agora o solo está encharcado co que choveu nas últimas horas, polo que a pouco que chova, o caudal subirá con facilidade", aseguraba Alfonso Otero Regal, de la asociación vecinal.

Los vecinos constatan que el intento de darle mayor capacidad al cauce fluvial moviendo las piedras situadas en el lecho y, sobre todo las que delimitan el canal provocó que variasen las zonas de retención. Esto hace que en la parte más baja falte poco para que el agua se salga del cauce, mientras que en el área intermedia restan unos 70 centímetros, según cálculos del vecindario, y junto al puente con arco de medio punto todavía quedan 90 centímetros.

Balsas de agua en la explanada portuaria de Burela. X. LOMBARDERO

Las precipitaciones copiosas también causaron escorrentías desde los montes hacia las zonas más bajas, como ocurrió a última hora de la tarde del jueves en A Gándara (As Negradas), en el puerto de O Barqueiro, donde las calles en pendiente que conducen al muelle se convirtieron por momentos en auténticos ríos de agua, igual que sucedió en una pista de As Ribeiras do Sor, también en el vecino municipio de Mañón (A Coruña), por la que descendían aguas de los montes

El incremento de los caudales era notorio en otros ríos de la comarca, como el Xunco, a su paso por la localidad de Cervo, que también bajaba revuelto a causa del aporte de agua desde los montes del entorno.

MAR. Desde el Concello de Foz indicaban que preveían cerrar el tránsito por el paseo de Laredo en caso de que la situación tendiese a empeorar en el mar, actuación que finalmente acometieron los agentes de la Policía Local como medida preventiva para evitar que la gente se aproximase al espigón de la playa de A Rapadoira.

Paseo litoral en Burela. X. LOMBARDERO

En la mar hubo fuerte marejada que aminoró por la tarde. La visibilidad era mala y el mar de fondo del oeste, con olas de entre uno y dos metros durante el día con tendencia a disminuir durante la noche. El viento soplaba del nordeste con fuerza de 5 a 6 durante el día. El pronóstico para la jornada de este sábado es de una relativa mejoría. En cuanto al estado de la mar habrá marejadilla. La situación volverá a empeorar a partir de este lunes próximo.