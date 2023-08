El agua de Foz vuelve a ser apta para beber y cocinar

Foz recupera la normalidad en lo que toca al suministro de agua de la traída, que vuelve a ser apta para el consumo humano, tanto para beber como para cocinar tras haber recibido el Concello los resultados de las analíticas realizadas a las muestras tomadas el lunes y el miércoles de esta semana y eliminar la recomendación de evitar su uso para dichos fines.

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, recuerda que las analíticas del lunes ya reflejaban valores normales "e este mércores analizáronse novas mostras por parte de dous laboratorios distintos, resultando valores dentro dos rangos marcados. É por isto que o Concello de Foz informa que se eliminan as recomendacións de hai pouco máis dunha semana: veciñas, veciños e visitantes poden empregar auga da traída para calquera uso con total seguridade".

También indicó que las medidas de corrección que adoptaron funcionaron y recuerda que "a substitución do cloro no pretratamento por peróxido de hidróxeno foi efectiva e hoxe xa podemos eliminar con seguridade as recomendacións de hai 8 días. Aínda que non existiu risco para a saúde da poboación, a nosa obriga é ser transparentes e obrar da maneira máis responsable. Pedimos desculpas polas molestias causadas e solucionado o problema é tempo de analizar que medidas adicionais podemos tomar na potabilización para que non volva acontecer”.

TRANQUILIDAD PESE AL COLOR

Por todo ello el Concello envía un mensaje de tranquilidad sobre el color, en el que también tiene incidencia la utilización del peróxido de hidrógeno como reactivo en lugar del hipoclorito.

En todo caso, Cajoto anticipó que seguirán tomando muestras realizando analíticas de forma continua "para garantir unha auga de calidade porque é a nosa prioridade conseguir dar o mellor dos servizos posible. Pedimos tamén un consumo responsable, dada a situación de seca prolongada que estamos a sufrir na Mariña e en todo o país”.