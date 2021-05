Agredir o amenazar a un socorrista en Ribadeo podrá costar de 1.500 a 3.000 euros

La nueva ordenanza aprobada en Ribadeo expone un amplio catálogo de conducta destinado a los usuarios de las playas y uno de los aspectos más llamativos del apartado dedicado a las sanciones es el reservado a aquellas personas que profieran "agresións ou ameazas" a algún socorrista o que no atiendan a las indicaciones que les hacen. Durante el próximo verano este tipo de conductas serán consideradas una falta "moi grave" y por lo tanto serán sancionadas con una multa que oscilará entre los 1.500 y los 3.000 euros.

En un capítulo denominado como "grave" queda otra sanción que suele ser relativamente habitual durante el verano y que se recoge en la ordenanza como "desatender de forma reiterada as instrucións dadas polos axentes da autoridade e/ou polo servizo de socorrismo". En este caso quien no atienda estas indicaciones podrá ser sancionado con multas que van de 750 a 1.500 euros.

Además, se establece específicamente que esas sanciones no solo podrán ser impuestas por los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Local de Ribadeo, sino que queda literalmente recogido que esas sanciones las pondrá impones también "o servizo de socorrismo", que "queda especialmente encargado de velar polo puntual e estrito cumprimento destas disposicións".

Otra sanción que queda recogida dentro de ese mismo apartado de "moi graves" es el de bañarse cuando esté izada en la playa la bandera roja. Se trata de contribuir a evitar de este modo en la medida de lo posible esta práctica ocasional que incluso llega a poner en peligro a los propios socorristas, que aunque no tienen obligación legal de meterse a realizar un salvamento con bandera roja, lo cierto es que en algunos casos en que se dio esa situación, lo hacían igualmente. También se podrá sancionar a los infractores con multas de 1.500 a 3.000 euros.

Desde el Concello también se regulará de forma mucho más estricta la seguridad de los bañistas en relación con la presencia en los arenales de practicantes de surf, windsurf o usuarios de motos de agua. Todos ellos tendrán que mantener una distancia de seguridad con respecto a los usuarios del arenal y en caso de no hacerlo también se expondrán a sanciones. Este tipo de comportamientos habían sido especialmente denunciados por numerosos usuarios sobre todo en los últimos años y en particular en la ría, donde hay un uso corriente de motos de agua durante el verano.

NUDISMO. También se anticipa la posibilidad de que Ribadeo cuente con alguna playa nudista o con alguna zona específica para esta práctica, algo que "se poderá designar" más adelante aunque se especifica que "o feito de estas praias sexan así designadas, non limita o seu uso a practicantes do nudismo, polo tanto, non prohibe a utilización aos non practicantes do nudismo". Eso sí, al revés no podrá hacerse, esto es, no podrá practicarse nudismo en las zonas no designadas específicamente para ello.