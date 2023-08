David López Mon (Burela, 1988) é coñecido por dar voz á historia do pobo caboverdiano que contribuíu ao crecemento da vila de Burela —hai máis de 40 anos­— no seu documental Morabeza. Tras gañar este ano por este traballo audioviovisual un Mestre Mateo, agora, retorna á Feira do Bonito, na que participou toda a vida xunto á súa familia, en calidade de pregoeiro da festa.

Que implica para vostede ser o pregoeiro da Feira do Bonito deste ano?

Implica responsabilidade e un pouco de medo, pero todo vira en alegría cando cho din; pensas no tema que vas a dicir e falar diante dos teus compañeiros, veciños e amigos. Só teño palabras de agradecemento, aínda que nun primeiro momento fora unha sorpresa a chamada. Que me sigan recoñecendo como un neno da feira e como un dos seus é o que máis me reconforta.

En referencia a iso mesmo, cal vai ser a esencia do seu discurso?

A esencia do discurso é o agradecemento. O que me coñece sabe que acostumo a ser unha persoa de facer reivindicación pola parte do asociacionismo da feira. Estou a favor da colectividade e non do individualismo. Tamén falarei de deixar paso ás novas xeracións, entre outras cousas. Eu á feira pertenzo dende que nacín e creo que falo por min, pero este evento marcoume para ser quen son agora. A miña parte musical vén grazas á asociación.

Cal é o mellor recordo que conserva de formar parte da feira?

O que máis recordo con agarimo son as tardes ensaiando e, o que sempre digo, é que sobre todo o que recordo é de non ter idade para saír ou de voar só co grupo de saida e de baile de Ledicia. De poder viaxar polo mundo, estar cós maiores, facer o traste con 12 e 13 anos e saír cos teus colegas cos que sempre estas ensaiando.

De que se encargaban na feira vostede e a súa familia?

Miña avoa tiña parte privilexiada na organización e meus pais non tiñan un posto fixo. Normalmente sempre fas un pouco de todo. A miña familia leva toda a semana traballando limpando o bonito. Hoxe (por onte), por exemplo, ían picar cebolas e verduras toda a tarde para facer adobos para maridar o salpicón e, mañá estar en asadores. Miña nai está limpando bonito, meu primo Serxio esta no bar e miña prima está con pequenos postos de responsabilidade. Eu de cativo estaba moito nos postos de pan e empanadas cortando trozos. Agora xa vai todo cortado con máquinas, pero daquela era moi habitual e tamén acostumaba a ser con outros cativos a parte visible da feira para a xente que viña de fóra entregando racións.

Que espera do coloquio e proxección do documental do domingo?

Espero que veña moita xente a ver o documental xa que foi creado por e para Burela. Quero que a xente pregunte todas as cuestións e dúbidas que teña e obter o seu feedback. Foi un proxecto que me ofreceu moito e me axudou a resolver dúbidas persoais no que ten que ver co audiovisual.

Ten pensado continuar a divulgar costumes e cultura de Burela en próximos traballos?

Agora mesmo non estou centrado no sentido cultural, pero hai ideas de dirección hacia Burela.