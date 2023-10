El agradecimiento infinito de la alcaldesa de Trabada

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, hizo un balance de la situación vivida en el municipio a lo largo de la última semana a consecuencia del incendio declarado en el municipio el jueves de la semana pasada. La regidora reseñó, sobre todo, que pese a ser una gran catástrofe sirvió para demostrar la "gran solidariedade" que tuvieron tanto los vecinos y vecinas como todos los equipos participantes en la extinción así, como la Guardia Civil, personal municipal, voluntarios y todos los que en general contribuyeron con su ayuda a tratar de frenar el desastre causado por el fuego.

Mayra García aseguró no poder estar "máis agradecida con todos os que colaboraron para apagar o lume" y añadió que "se reavivou en varias zonas estes días e que estivemos intentando apagar entre os veciños, persoal do concello, axentes medioambientais, brigadas de bombeiros forestais e motobombistas, porque co forte vento que volvía a facer supoñía unha ameaza".

Destacó "a implicación e o traballo de todas as administracións, así como dos veciños de Trabada e concellos limítrofes que usaron tractores e cisternas para frear o avance do lume. Tamén da Garda Civil, que continúa traballando e facendo labores de investigación, e do persoal do Concello, que despois dunha semana sigue enfriando zonas onde se reavivou o lume".

Añade que ella misma canceló su agenda institucional "para estar coa veciñanza e os axentes ambientais, en coordinación co distrito forestal para guialos ata os puntos onde se reavivaba o lume, porque para min o máis importante é Trabada".

Mayra García confía ahora en que "a investigación dea os seus froitos e poida caer todo o peso da lei sobre quen orixinou este dano tan grande á nosa comarca, e poder pouco a pouco ir volvendo á normalidade".