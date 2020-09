Agosto salvó el verano de la hostelería mariñana tras un mes de julio para olvidar

A falta todavía de un par de semanas para el cierre oficial del verano, el mes de agosto salvó los muebles, como reza el dicho, en uno de los sectores más golpeados por la pandemia del Covid-19.

La hostelería mariñana recuperó el pulso después de un mes de julio para olvidar y hoteles, restaurantes, cafeterías y bares volvieron a recuperar a buena parte de su clientela habitual, además de recibir a numerosos visitantes. Pero nada ha sido igual que otros veranos, el confinamiento y las restricciones han dejado huella y los hosteleros tuvieron que ponerse las pilas para dotar a sus establecimientos de la mayor comodidad posible para los visitantes dentro de todas las medidas de seguridad pertinentes, como la distancia en la barra y en las mesas, grupos más reducidos o la desaparición de algo tan habitual como las cartas, sustituidas ahora por un código de barras que deben escanear los clientes.

Todos los hosteleros coinciden en la gran diferencia entre julio y agosto, tanto en número de clientes como en facturación. En Foz, municipio turístico por excelencia en la comarca, el Rincón do Mis fue un buen ejemplo de la diferencia, según explica Pablo Fernández, uno de sus propietarios. "Xullo foi a continuidade dos meses anteriores, moi malo, pero en agosto a recuperación foi brutal. É verdade que a nosa infraestructura é especial porque contamos cun espazo de terraza que nos permitiu ter moitos sitios coa distancia reglamentaria, non podemos queixarnos porque tanto en número como en facturación foi un bo mes", señala, pese a la pérdida de ingresos por la falta de grandes eventos como comuniones o bodas.

También Ribadeo, otro punto estratégico del turismo mariñano, sufrió mucho durante el mes de julio para remontar en agosto. "Xullo foi un auténtico desastre co confinamento na Mariña e nós no hotel perdemos todas as reservas. En agosto é verdade que se recuperou o pulso, pero non chegou a ser coma outros anos", aseguró Roberto Rivas, propietario del mesón O Mariñeiro y del hotel O Fogar do Mariñeiro, ambos ubicados en el muelle de Porcillán.

En Mondoñedo, Manuel Tapia, propietario del Rincón y O Porriño apunta también que junio fue "o inicio da recuperación", que se vio truncada en julio, y agosto fue "un bo mes", incluso por encima de lo esperado. "Se descontamos o que significa a ausencia de festas, por exemplo en Mondoñedo o fin de semana do mercado medieval, que foi un fin de semana normal, a resposta foi moi boa, incluso diría que por enriba doutros anos. Creo que Mondoñedo mantén a súa tendencia á alza a pesar do coronavirus, supoño que terá tamén que ver co dos pobos bonitos de España e outro tipo de promocións que se fan da cidade", sentenció.

En Burela, Miguel López Neira, propietario del bar Vista Alegre también reconoce las dos caras del verano. "Xullo estivo marcado polo confinamento, pero agosto tivo cifras semellantes ás de outros anos, que era algo case impensable", señaló.

Por último, Domingo González, que regenta dos locales de ocio en Viveiro, el Temple Bar y el Bora, también está de acuerdo con el resto, pero matiza que tuvieron "o problema dun peche por coronavirus en xullo e a cuestión dos horarios foi un golpe moi duro".

La mascarilla ha sido la gran estrella de verano

La mascarilla y su uso ha sido, sin duda, la estrella del verano. Los propietarios de los establecimientos hosteleros y los camareros han tenido que mantenerla puesta durante toda su jornada laboral, mientras que sus clientes también debieron y deben utilizarla casi todo el tiempo. "Ao final non queda outra que acostumarse e penso que xa estamos bastante adaptados porque levamos con ela posta meses", señala Miguel López, que reconoce que a veces "xenera unha sensación rara, incluso entre os mesmos clientes, pero é o que toca nesta situación".

"Nos apostamos dende o primeiro día por ser moi estrictos á hora de cumprir as normas. Ás veces fomos algo pesados cos clientes para o correcto uso da mascarilla para ir ao baño ou moverse polo local, pero entendimos que era o xeito correcto de facer as cousas. A verdade é que coa clientela habitual tivemos poucos problemas porque xa sabían o que había e coa xente menos habitual houbo que avisar máis, pero sen chegar a ter ningún contratempo moi negativo», señaló el gerente del Rincón do Mis focense.

El ribadense Rivas destaca la evolución en los comportamientos de la gente. "Ao principio os hostaleiros parecíamos policías, pero co paso do tempo foise normalizando o uso e agora xa apenas hai problemas, descontando algún caso excepcional", comenta el hostelero.

Más reservas y peticiones sobre la ubicación en el local

La nueva normalidad en la hostelería no solo incluye el uso de la mascarilla, sino otra serie de normas como la utilización de geles hidroalcohólicos, desinfección del material o incluso el cambio de la carta material por códigos QR en muchos casos. Además, los clientes prefieren ahora los pagos con tarjeta, aunque sean cantidades menores. "Os cambios veñen xa dende as reservas, porque a xente preocupase pola ubicación, algo que outros anos non pasaba", señaló Pablo Fernández, que también subraya el cambio de pago. "Falamos dun 70 por cento de pagos por tarxeta, incluso en contas menores, cando antes seguramente o 60 por cento chegaba a través do efectivo. Cos códigos QR tivemos ás veces que axudarlle aos clientes, pero pensamos que é algo aproveitable", añade.

También Rivas destaca las peticiones de muchos clientes respecto a años anteriores a la hora de reservar. "Buscan sitio ao aire libre ou espazos ventilados, preto das ventás", explicó el ribadense.

"O cambio máis significativo é a preferencia de estar na terraza, pero a ver que pasa a partir de outubro, xa que na Mariña resulta complicado polo tempo", aseguró Manolo Tapia, algo con lo que coincide el gerente del Vista Alegre burelés. "O terraceo pasou de ser unha obriga a un desexo dos clientes, tamén destacaría o aumento de peticións de comida para levar, era algo que xa se viña apuntando antes do virus, pero que se viu máis reflexado aínda", señaló Miguel López.

Incógnitas para el futuro, ¿los cambios llegan para quedarse?

Con el coronavirus en el centro de todo resulta muy complicado aventurarse o hacer planes para el futuro, aunque algunos hosteleros creen que pocos cambios se mantendrán. "A utilización dos xeles e outros produtos de limpieza e hixiene xa era algo habitual na hostalaría e seguirá séndoo despois da pandemia; ahora ben, outras cousas como a mascarilla ou a distancia social din que chegaron para quedarse, pero eu penso que se vai impoñer o carácter latino. Somos moito de estar preto, de abrazarnos, de darnos bicos, o que desexa a xente é volver ao que había antes do coronavirus e creo que isto tamén se extrapola á hostalaría", afirmó Manuel Tapia.

Otros, como Pablo Fernández sí que está convencido de que hay algunas de estas medidas que continuarán. "Atopámonos cunha crise a nivel mundial que cambiou todos os comportamentos. Se ao final se soluciona loxicamente algunhas das novidades obrigatorias poderían perdurar, pero eu vexo á xente con ansia de recuperar a vida que tiña antes e cambiar esta sensación tan rara que hai no ambiente. Para nós na hostalaría tamén sería importante poder evitar algúns gastos extra para cumprir coas medidas de seguridade, sobre todo á hora de desinfectar, que é un gasto económico e tamén de tempo, que ao final tamén se paga".

"O do horario vén para quedarse, o coronavirus só o adiantou"

Domingo González, propietario de dos locales nocturnos de Viveiro, el Bora y el Temple Bar, tiene muy claro que el coronavirus adelantó algunas cosas que iban a suceder igual, como es la cuestión de los horarios. "Sei que falo en contra miña, pero tendemos a europeizarnos e témome que o de pechar á unha ou ás dúas da mañá os pubs chega para quedarse. O coronavirus o que fixo foi adiantalo", asegura.



EL TABACO, TAMBIÉN. Lo mismo piensa el hostelero vivariense sobre fumar en las terrazas, algo que considera que será difícil que vuelva pese a que pueda desaparecer el Covid-19. "Vexo difícil que as leis se volvan menos restrictivas neste aspecto", señaló.



"Toca reinventarse". Así lo ve Domingo González, que considera que es necesario intentar cambiar los costumbre de la gente. "Agora a xente sae a cenar e queda ás dez da noite para tomar os viños. Así non queda espazo para tomar unha copa nun pub. Hai que buscar alternativas para que ceen antes e poidamos ter unha franxa horaria máis ampla, pero é difícil porque a mentalidade española está arraigada", señaló.



'TARDEO' Y CONCIERTOS. La nueva moda, que podría salvar a los pubs, podría pasar por el tardeo y la música en directo. "Nas capitais xa se leva moito o de saír comer un domingo fóra e despois tomar un par de gin-tonics nunha terraza escoitando música en directo. Pode ser un xeito e paliar todo isto que nos ven enriba aos que temos locales de ocio", concluyó el hostelero vivariense.