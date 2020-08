Agosto llena más supermercados que bares

La ocupación hotelera se recuperó en agosto respecto a un julio pobre en la comarca, con establecimientos al 90% en primera línea de playa y otros del interior al 100%. El turismo nacional no falla, aunque su vida social se ha restringido. Un importante proveedor de bebidas y otros productos a la hostelería lo confirma, "o consumo mellorou respecto a xullo pero as ventas de hostelería van moi lentas, están un 40% por baixo, faltan as festas e o alterne nas barras, os eventos case non existen e a noite cortárona pese a que hai locales que traballan moi ben coas distancias e a limpeza para facer fronte á pandemia".

No es extraño que muchos hosteleros se midan con los pedidos, siempre pendientes de las malas noticias. Los lamentos se refieren a una imagen de confinamiento al inicio del verano que, ni siquiera en Burela, llegó a paralizar al sector ni obligaba a abandonar las calles, pero echó para atrás a muchos potenciales visitantes.

Hoteles como Oca Foz están al 90% de ocupación. Sin fiestas o eventos, el turismo nacional se vuelca en paseos rurales y la playa

La situación es ahora mejor, los turistas del centro y norte de la Península terminaron por enfilar hacia las playas y hoteles lucenses. La variedad de ubicaciones y oferta de una cadena como Oca puede ejemplificar lo que ocurre. En el novísimo Oca Playa de Foz están al 90% de ocupación (50% en julio), con un perfil de turismo nacional en el que el 30% son gallegos (como el resto del año) y el resto madrileños y viajeros del norte de España, sobre todo familias y parejas de mediana edad. A ellos se suman vecinos de Foz y alrededores u otros veraneantes que disfrutan del aliciente de su terraza y actuaciones.

En los apartamentos Duerming Viveiro, Oca también recibe un 90% de familias con niños y el resto parejas, con una ocupación del 82,5%, que dobla la de julio. La otra cara de la moneda es Oca Augasantas en Pantón, al 68% (85% en julio), la mayoría turismo nacional, mientras que los grandes perjudicados han sido los establecimientos del Camino de Santiago, con tan solo un 15% de ocupación en Sarria.

¿Dónde están los caminantes? En zonas con tradición de turismo rural, como el occidente asturiano, los hosteleros de Taramundi hablan de reservas al completo para comer y cenar, aún en los establecimientos más escondidos.

En general, las zonas de interior no han acusado tanto el miedo al Covid-19, porque la hostelería no está masificada y los emigrados han buscado el refugio del terruño. Cristóbal, del clásico bar y hotel rústico Asturias, en Ferreira do Valadouro, lo confirma: "Moita xente, incluso agora máis que outros anos, todo ocupado pero se consume menos porque hai recelo a ir aos bares e se abastecen máis nos supermercados". "Aquí non hai problemas —explica—, e estamos traballando nove!".

El interior comarcal aguanta y playas antes con baja ocupación como Esteiro, están hasta arriba de bañistas, y de surfistas, como ocurre en Barreiros o en la vecina Peñarronda, tomada por las tablas de surf y autocaravanas.