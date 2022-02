EN SU PANADERÍA de San Cibrao José Francisco Fernández lleva años optimizando el gasto energético con distintas medidas de ahorro pero ahora mismo "é que non hai de onde sacar". Explica que ya en junio tuvo que subir el precio del producto pero no sirvió para compensar "todas as subidas que houbo de materia prima, electricidade e gasoil. Agora mesmo non cubro gastos e non falo en broma nin por falar", lamenta el panadero, que tuvo que tomar la difícil decisión de despedir gente.

"Non hai marxe, a única solución é quitar, e é moi triste e moi fastidiado porque teño xente de moitos anos, pero non podo soster isto. Nun principio este mes van tres persoas para a rúa e hai que ter moito sangue frío para facelo, pero é iso ou acabar pechando", explica Fernández sobre esta difícil situación que nunca quiso que afectase a su plantel, formado por 16 personas."Teño que seguir", se resigna.

El dueño de O Forno de Pepe recuerda que cuando llegó la pandemia aguantó sin hacer ningún despido ni Erte "contando con que despois se ía recuperar un pouco o tecido, pero nada. Houbo un pouco de melloría en xullo e agosto pero a verdade é que se perdeu moito", dice sobre la caída de las ventas sobre todo "no tema de pastelería e empanadas". Calcula que la facturación en general bajó un veinte por ciento desde que empezó la pandemia y que si resiste es por las ventas de pan, porque "no resto mete medo".

A este descenso en la facturación se suma la brutal subida de los precios que afronta como todo ciudadano, y más al estar al frente de un negocio. "O tema da luz é desmesurado, de pagar 1.000 euros de factura, cheguei a pagar 2.400", afirma, y eso que recuerda que siempre procuró "optimizar ao máximo o gasto enerxético, incluso con acumuladores para enerxía reactiva". También lamenta la subida del gasoil de calefacción, "que durante o confinamento botaba a entre 52 e 55 céntimos e agora está a máis de 80", o de la materia prima principal, la harina, con un alza de "80 euros a tonelada". "Estamos falando de moita pasta, no meu caso repercúteme nuns 1.600 euros ao mes", asevera, y a esto añade otros gastos que también suman como el cartonaje, que "subiu unha salvaxada. Desde que foi o do covid substituín a bolsa de plástico por papel, pero se pos unha bolsa decente fan falta uns 8.000 euros ao ano, só por papel para o pan", incide.

José Francisco Fernández con una amasadora eléctrica de su panadería. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El gasto del gasoil ya lo amortiguó en sus furgonetas de reparto al tenerlas de GLP (gas licuado de petróleo) desde hace un año. "Saes un pouco máis beneficiado porque aínda que consome máis litros que o gasoil, é máis barato", explica el panadero, que recuerda que siempre intentó «ter todo o máis optimizado posible, pero agora mesmo isto vaise da man».

Por otro lado, José Francisco Fernández alude a los problemas endémicos de las panaderías como la competencia del pan más barato que ofrecen los supermercados. "Eu tamén fago pan precocido, pero a min cústame máis fabricalo que unha empresa que se dedica exclusivamente ao precocido e que ten todo automatizado", dice el panadero, que entiende que "a xente tírase ao barato e onde máis escatima é na alimentación, cando é no que menos se debería escatimar. Pero eu enténdoo, nunha casa na que haxa catro membros da familia facer a compra xa non é unha broma porque subiu todo desmesuradamente», expone.

Al mismo tiempo advierte un futuro incierto para las panaderías a la vuelta de unos años por la pérdida de clientela en el rural. "Nas aldeas hai cada vez menos xente, a que consumía e que aguantaba os fogares vai morrendo e ese era un pilar importante a ter en conta, porque chegará o momento en que dentro de dez anos panaderías non sei se existirán moitas", vaticina, y argumenta que tampoco se puede fiar todo al turismo. "O verán é ficticio, aquí é un mes. O que fas de máis en agosto, en setembro xa o fas de menos. Os veráns eran antes, hai vinte anos, agora non son nada", dice.

El panadero considera que "vai ser difícil" reconducir la situación que se está atravesando. Asegura que "nunca, nunca" su negocio pasó un trance tan delicado como el que está viviendo en estos meses e incluso se le pasa por la cabeza dejarlo.

"Evidentemente, para estar así perdendo cartos, vou traballar por aí. Ademais é un traballo escravo, tes que traballar 363 días ao ano para aguantar un negocio e cando eres novo falo, pero agora velo dunha maneira totalmente diferente e pregúntaste se compensou. Eu penso que non", lamenta Fernández.