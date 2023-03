Seis agentes visibilizaron el trabajo de la mujer en la Guardia Civil en Burela

Hace 35 años que la mujer se incorporó a la Guardia Civil. Fue en 1988, pero todavía hoy solo representan en 9% de los efectivos y no hay ni coroneles, ni generales, la máxima graduación es la de teniente coronel. Esta cifra sitúa a la Benemérita por debajo de otros cuerpos como la Policía Nacional, con un 17%, las Fuerzas Armadas con un 13%, la Policía Foral de Navara con un 20% o los Mossos d' Esquadra con un 21%. Precisamente para dar visibilidad a las mujeres en sus distintas especialidades y fomentar nuevas vocaciones, seis guardias de las 72 que hay actualmente prestando servicio en la provincia de Lugo mostraron su labor a las alumnas de los institutos de Burela en un acto organizado por la Guardia Civil en colaboración con el Concello de Burela con motivo del Día de la Mujer y que contó con la presentación de la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La sargento Ana Isabel Caleya, comandante del puesto de Baralla; la cabo primero del Subsector de Tráfico de Lugo, Mónica Revilla, que fue la primera motorista en Galicia y una de las dos que hay en la actualidad en la comunidad; la guardia civil de Tráfico, Jessica Veiga; las agentes de Fiscal y Fronteras del puesto de Foz, Sherezade Lamas y Eva López; y la guardia de Intervención Rápida, Eva Autrán, transmitieron a las jóvenes su pasión por su trabajo.

Ana Isabel Caleya ingresó en la Guardia Civil en 2009. "Soy hija de guardia civil, pero veía la profesión como muy masculina y creía que no encontraría mi sitio, pero mi hermana pequeña entró y me sirvió de inspiración", dijo. Desde 2017 es sargento y destacó que en el cuartel de Baralla llevan a cabo distintas funciones, pero tienen en la vigilancia de casos de violencia de género su prioridad.

Mónica Revilla tomó la decisión con 18 años e ingresó en la academia para hijos de guardias civiles. Después de hacer las prácticas en un pueblo de Burgos se fue voluntaria a Durango, donde estuvo cinco años. "En un viaje a Galicia vi una pareja de motoristas, me gustó esa imagen y fue la puerta que me llevó al curso de motorista", explicó, "fueron cuatro meses duros, pero pensaba que si el de delante podía yo también". En el destacamento de Lugo lleva 13 años y el ser la primera y única mujer motorista le dejó varias anécdotas: "A mi primer capitán le preguntaron si a los guardias les permitían llevar el pelo largo porque había visto a uno con coleta y él le tuvo que decir que era una mujer y también me preguntaban mucho si nos daban una moto más pequeña". Y no, la moto es la misma. La agente ahora está centrada en tareas burocráticas y acabando la carrera de Psicología.

Y es que la formación es un valor en alza en el Cuerpo. Un ejemplo es la guardia Jessica Veiga Rielo que ingresó en el cuerpo después de haber cursado Derecho. "Estudei Dereito porque me aportou coñecementos para o meu traballo", dijo. Ella siempre tuvo claro que quería ser guardia civil y hacer la especialidad de Policía Judicial, pero estando destinada en Sarria escuchó las palabras de agradecimiento de un conductor a un equipo de Atestados y se decidió por esta especialidad. "Dalgún xeito somos Policía Xudicial porque temos que reconstruír os accidentes", explicó y elaborar informes completos que ayuden en los juicios.

En Fiscal y Fronteras hay mucha vigilancia. En Foz está Sherezade Lamas que al ser hija de guardia civil pasó su infancia en un cuartel y siempre tuvo claro que "quería solucionar los problemas de la gente". Llegó a A Mariña después de pasar por Asturias, La Rioja y Navarra. "Es una sensación muy grande el poder ayudar a la gente", reconoce. Su compañera Eva López es vasca, de un pueblo de Guipúzcoa. "Nací a finales de los 70 con Eta activa y vivir ahí era algo complicado, pero empecé a sentir que tenía que estar del lado de los que restablecían el orden", aseguró. Su ansia siempre fue aprender y aprender y por eso sus primeros destinos fueron en el Levante español "donde el índice de delincuencia es bastante alto". También pasó por puestos de Zaragoza y Navarra y lleva algo más de un año en Foz. "Cuando cada una de vosotras elija su trabajo, me encantaría que tuvierais por él la devoción que yo tengo por el mío", les dijo a las alumnas.

La última en intervenir fue Eva Autrán, del puesto de A Fonsagrada. Ella es una de las tres mujeres del grupo de Intervención Rápida de Lugo que cuenta con 36 efectivos. "A nosa función non está ben vista, somos máis 'mala xente' que o resto pero non é así, eu entrei na unidade pensando que era outra cousa e leveime unha sorpresa", dijo.