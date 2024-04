Agenda del 29 de abril al 5 de mayo

A Pontenova

Festa da Troita

Martes, 19.00 horas. Inauguración de la escultura de una trucha más grande del mundo e inauguración de nuevas piedras en el Paseo do Pescador; Entrega de las Troitas de Ouro y reconocimientos de honor (21.00) y pretgón de Odile Rodríguez de la Fuente en la casa de la cultura. Degustación de truchas y verbena con Cinema y Capitol (22.00).

Miércoles, 7.00-13.30 horas. Concursos de pesca y pesaje y clasificación al terminar. Sesión vermú con Trébol.

Mondoñedo

As Quendas

Martes, 21.00 horas. En el auditorio, pregón a cargo de Suso Robles. Verbena con Gran Parada y Grupo Beatriz (22.00)

Miércoles, todo el día. Feria de ganado, mercado de productos del campo, Feta da Empanada, degustación de empandas, cerdo celta y potro. Concierto acústico de Emilio Rúa en el auditorio (20.00) y sesión vermú y verbena con Principal.

Actuación musical

Sábado, 20.00-22.00 horas. En el centro cultural Santa Emilia. Noche de piano con Juan Rezzuto

Ribadeo

Coco, el musical

Sábado, 17.00 horas. En el auditorio

Domingueo

Domingo, de 13.00 a 14.30 horas. Actuación de Los Mendezcatos.

Música

Sábado. En Rosa Lar. Actuaicón del grupo Paréntesis.

Foz

Presentación literaria

Jueves, 20.30 horas. En la librería Bahía. José A. Alfonso presenta el recital 'Escribir silencio. Chamarilero: ni compro ni vendo'.

Concierto a favor de la AECC

Sábado, 19.00 horas. Sala Bahía. Actuación de Toxo Guayaba. Donativo, 5 euros.

Ruta geológica

Sábado, 10.30 horas. Visita guiada a A Frouxeira. Mäs información y reservas en amarinalucense.gal/es/geoturismo.

Burela

Tributo a Tina Turner

Sábado, 21.00 horas. En la casa de la cultura. Apertura de taqullas a las 20.30 horas y entradas ya a la venta en cooltickets.es.

Paseos saludables

Jueves, a las 10.00 horas. Desde el centro de salud.

Viveiro

Concierto contra el cáncer

Sábado, 20.30 horas. En el teatro Pastor Díaz. Actuación de Brétema Band, Diavolinos, Golpe de Efecto, Los Jueves, Amigos do Folk y Jamape. Entrada, 6 euros.

Cervo

Foliada

Sábado, desde las 11.00 horas. En la Praza do Souto. Feria de artesanía y alimentación; taller de juguetes musicales con Pablo Pintor en las Escolas Vellas (11.30)y presentación del trabajo sobre la gaita en Melide con Suso Ascariz (12.00). Cantos de taberna con A Rebolaxe, Amiguinhas Foliadeiras, Antoxo duns Poucos, Arume, Cordenaia, Ledicia, Os Netos do Escribano y Os do 21. Sesión vermú con la charanga Alxibeira. Taller sobre la Festa dos Maios con Branca Villare 16.00). Foliada con As Faíscas, As Ferriñas, Fol do Raxal, Ledicia, Maravalla, O Arco da Vella y Saíñas.(18.30). Concierto de Faíscas da Pontraga (22.00)

Lourenzá

Jornadas sobre la cultura maragata

Viernes, a partir de las 19.00 horas y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. En MaragataCasa, Avenida de Mondoñedo, 18. Vilanova.

Trabada

Festa da Enfariñada

Domingo, a partir de las 12.00 horas. En la Praza do Concello. Mercado de productos de proximidad, degustación y actuaciones musicales de Xaramolos, Rebeldía y Breo.

O Valadouro

Concentración de motos

Viernes, sábado y domingo. En Ferreira

Castropol

Festival Somos la Ostra

Jueves, desde las 18.30 horas. Degustación de ostras en la carpa del festival. Actuación de la banda de gaitas El Penedón y actuación de La Versión de los Hechos (20.30).

Viernes, todo el día. Degustación de ostras, visitas guiadas al centro de experimentación pesquera (11.00 y 12.00) y acutación del grupo Wolffather Tributo (20.30)

Sábado, desde las 12.00 horas. Degustación, showcooking (12.30), charla 'Aves y ostras, la historia fascinante de los ostreros' de Carlos Mario Wagner (17.00) y actuación de The Goodmen (20.30).

Domingo, 10.30-15.30 horas. Jornada de observación de aves 81030), degustación, showcooking (12.30), concurso de abridores de ostras (14.00)

San Tirso

Mercadillo semanal

Domingo, de 9.30 a 15.30 horas. En el área recreativa.

Mañón

Mercado artesanal

Sábado, durante todo el día. En el área recreativa de Esteiro ( O Barqueiro). Mercado amenizado por Son do Sor, hinchables para los niños, sesión vermú con Primera Línea y verbena con Los de la Gira y Primera Lïnea (22.00). También hay una comida popular para la que es necesario apuntarse antes del miércoles en los teléfonos 655.92.81.02, 650.37.64.93 o 657.61.09.04.