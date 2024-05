Agenda del 27 de mayo al 2 de junio

Burela

Fiestas patronales

Lunes (Día do Deporte). Exhibición de patinaje en el pabellón Vista Alegre (16.00h), exhibición de gimnasia rítmica en la Praza da Mariña (17.00h), yincana de fútbol campo en la pista del parque Rosalía de Castro (18.30h), 3x3 de baloncesto en la Praza da Mariña (18.30h), masterclass deportiva en la Praza da Mariña (20.00h). Acto de clausura en la Praza da Mariña (20.30h).

Martes, 19.00h. Actuación musical a cargo de Arume. En el parque Rosalía de Castro.

Miércoles, 20.30h. Karaoke infantil y juvenil. En el auditorio de la casa de la cultura.

Jueves, 21.00h. Karaoke senior. En el auditorio de la casa de la cultura.

Viernes, 23.00h. Verbena con las orquestas Olympus y Claxxon. En el recinto ferial del puerto.

Sábado, a lo largo de todo el día elaboración de la alfombra floral. Pasacalles con Flor do Raxal (12.00 y 17.00h), sesión vermú con la orquesta Neon (14.00h), concierto de la banda de cornetas y tambores Santo Inocencio, en la Praza do Concello (20.00h), misa cantada por la coral polifónica local en la iglesia parroquial y procesión de bajada de las imágenes al puerto (21.00h), verbena con Neon y New York (23.00) y espectáculo pirotécnico (00.00)

Domingo, día de procesión marítima. Pasacalles con la banda de cornetas y tambores Santo Inocencio (11.00h), misa de campaña en el altar situado en la nave de redes de puerto cantada por el coro de Cervo seguida de la procesión marítima con la imagen de la Virgen a bordo del Tobalina (12.00), sesión vermú con Principal (14.00h) y verbena con Principal y El Combo Dominicano (23.00h).

Ribadeo

Campaña de revisión de la vista

Martes, 10.00-14.00/15.30-19.00h. Campaña 'Sen perderte de vista' impulsada por la asociación Visión e Vida, Correos Express y el Colexio Oficial de Óptimos Optometristas de Galicia para revisar la visión de los vecinos. En la escuela vieja de Rinlo.

Charla sobre los vapers

Jueves, 20.00h. La farmacéutica especialista en tabaquismo y secretaria de la Sociedade Española de Especialistas en Tabaquismo (Sedet), Noa Rey Torres, impartirá una charla bajo el título 'Vapers e outras formas de fumar: novos dispositivos para un mesmo perigo'. En el centro social, detrás del consistorio.

Monólogo de Touriñán

Sábado, 20.00 y 22.30h. El conocido actor gallego José Antonio Touriñán presenta su espectáculo 'Aquí tou! en una doble sesión. En el auditorio.

Actuación musical

Sábado, 18.30 y 20.30h. Abraham Cupeiro presenta 'Resoando no pasado'. En el círculo habanero de A Devesa.

Domingueo en Ribadeo

Domingo, 13.00-14.30h. Actuación de Fernando Corujo.

Foz

Ponencia sobre transformación digital

Martes, 20.30h. El Progreso, con la colaboración la Federación de Comercio de Lugo y la asociación de comerciantes de Foz, organiza una ponencia en la que se abordarán las claves para transformar una empresa tradicional al entorno digital a cargo de Diego Graña Parga, graduado en Ade, con máster en Márketing Difitla por la USC y SEO técnico de Webpositer. En el salón de actos del Cenima, Foz.

Barreiros

Concierto

Miércoles, 12.30h. Concierto didáctico infantil de la escuela de música de Foz. En los Colexios Vellos de San Miguel.

Trabada

Feira Cabalar de San Fernando

Jueves, todo el día. Exposición de ganado y exhibición de andadura, música y misa (12.00h). También habrá comida campestre para la que era necesario reservar. En el entorno de la capilla de San Fernando, en Valvoa.

A Pontenova

Foliada A Chocolateira

Sábado, 12.00-22.00h. Música, comida y juegos tradicionales. Concierto final de De Ninghures.

Fiestas en San Esteban

Viernes, 22.00h. Churrascada popular y verbena amenizada por Verónica Cambón y Disco Bombardero.

Sábado, 13.30h. Misa, procesión y sesión vermú con el grupo Alba, que amenizará la verbena.

Cervo

Propuestas geológicas

Sábado, 10.00h. Ruta para explorar el origen del granito con Iván Rodríguez. En el área de autocaravanas. El aforo está limitado a 20 personas por lo que es necesario anotarse a través del correo electrónico [email protected].

Sábado, 17.00h. Taller de minerales dirigido a los niños con el geólogo Fran Canosa en el auditorio de la casa de la cultura de San Cibrao. El aforo está limitado a 20 personas por lo que es necesario anotarse a través del correo electrónico [email protected].

O Vicedo

Ruta geológica

Domingo, 10.00h. Ruta con el geólogo Fran Canosa que permitirá descubrir el pasado volcánico de la zona y el origen del coltán. En Ponte Segade. El aforo está limitado a 20 personas por lo que es necesario anotarse a través del correo electrónico [email protected].