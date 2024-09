Agenda del 1 al 6 de octubre

Lourenzá

Festa da Faba

Viernes

20.30h. Cata comentada a cargo de la bodega Alán de Val, de la denominación de origen Valdeorras. En el claustro del monasterio.

22.30h. Verbena con Montreal y DJ Cosme. En el Campo dos Bolos.

Sábado

11.00h. Apertura de las casetas de los fabeiros. En la Praza do Conde Santo.

12.00h. Pregón a cargo de Amanda Gasalla. En la Praza do Conde Santo.

12.30h. Showcooking a cargo del cocinero Judicael Romero, con la colaboración de Bonito de Burela. En la Praza do Conde Santo.

13.30h. Sesión vermú con Salsarena y degustación de fabas. En el Campo dos Bolos.

17.00-18.30h. Taller infantil de cocina en la plaza Linares Rivas.

19.00h. Actuación de la banda de música de Foz. En el claustro del monasterio.

22.30h. Verbena con Salsarena. En el Campo dos Bolos.

Domingo

8.30h. Apertura del mercado de fabas. En el mercado comarcal..

10.00h. Apertura de las casetas de los fabeiros. En la Praza do Conde Santo.

11.30h. Showcooking a cargo del cocinero Judicael Romero con la colaboración de Bonito de Burela. En la plaza Linares Rivas.

13.30h. Faba Bingo en la plaza Linares Rivas y degustación de fabas y sesión vermú con el grupo Lume en el Campo dos Bolos.

18.30h. Festival folclórico con Osorio Gutiérrez y Os do Martes. En el claustro del monasterio.

Vespafaba & Clásicos

Sábado y domingo, durante todo el día con exposición y distintas actividades.

A Pontenova

Fiestas de As San Lucas

Viernes, verbena con Tekila y los DJ Pedro Brmudz y Bombardero.

Sábado, sesión vermú y verbena con Costa Dorada y los DJ Pedro Brmudz y Bombardero. A las 00.30h espectáculo de fuegos artificiales A Queima dos Fornos, en una edición especial por su 25 aniversario.

Domingo, sesión vermú y pasacalles con A Chocolateira. Verbena con Panorama, Suavecito y los DJ Pedro Brmudz y Bombardero.

Xove

Encontro de Palilleiras

Sábado, 10.30-13.30h y 16.30-19.00h. En el pabellón de deportes.

Foz

Foro de análisis

Jueves, 19.00h. La Federación de Comercio A Mariña organiza esta actividad en la que se analizará el mercado del alquiler en la comarca. Intervendrán la presidenta de A Mariña Federación, Carmen Cruzado; el Ceo de Inmoriba, Nestor Sordo; el gerente del hotel O Cabazo, Joaquín López; el alcalde de Foz, Fran Cajoto; la jefa de Turismo de la Xunta en Lugo Paloma Vázquez y la agente de desarrollo turístico de la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, Tania Hermida. En el Cenima.

Teatro

Viernes, 20.30h. Malsombra representa la comedia 'Testosterona', donde el director de un medio de comunicación debe dejar su puesto en manos de uno de sus dos subdirectores, uno es un hombre y la otra una mujer. Entradas a 5 euros. En la Sala Bahía.

Sábado, 19.00h. El grupo de teatro de la asociación cultural O Pedroso representa 'A inmortal', una comedia en la que una pareja de científicos descubre la ansiada fórmula de la inmortalidad. En la antigua escuela de Fazouro.

Domingo, 19.00h. El grupo de teatro de la asociación cultural O Pedroso representa 'A inmortal', una comedia en la que una pareja de científicos descubre la ansiada fórmula de la inmortalidad. En el centro social de Cangas.

Burela

Taller de escritura creativa

Sábado, 10.30-13.30h. La actividad, destinada a adultos, estará impartida por Antía Yáñez. Se repetirá los días 19 y 26. Inscriben en la biblioteca de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00h.

Espectáculo infantil

Sábado, 18.00h. Caxoto presenta sus 'Grandes éxitos'. En la casa de la cultura.

Viveiro

Presentación

Viernes, 20.00h. Presentación de libro 'Outras linguaxes' de Xoán Neira, con ilustraciones de Otero Regal. Intervendrán el propio autor y el profesor y escritor Vicente Míguez. En la sala multiusos del consistorio.

Teatro

Sábado, 20.30h. Ítaca Teatro pone en escena 'Cinco minutos sin respirar', una obra que retrata los anhelos, el miedo y la oscuridad que puede albergar una persona a través de dos personajes. En el teatro.

Cervo

Venres de Petiscos

Viernes, 20.00h. Los locales Caseto de Copa, O Almacén, A Taberna de Sargadelos y A Sacabeira sirven tapas a 2,50 euros. Cada mes se sortea una cena en cada local.

Fiestas en Castelo

Sábado, 13.00h. Misa cantada por el coro parroquial de Cervo y procesión. Sesión vermú con la orquesta Estelamar, que repetirá en la verbena con el grupo Puzzle.

Domingo, 13.00h. Misa cantada por el coro parroquial de Cervo, procesión y sesión vermú con el dúo Belinda.

Plans con Corazón

Sábado, 10.30h. 'Burela de Cabo a rabo', ruta guiada por Noela Feal para conocer el puerto burelés y los distintos barcos, incluido el exterior del barco museo Reina del Carmen, y las pinturas murales que adornan el espigón. Se explicarán las diferencias entre faros y almenaras, y se presentará la Ruta do Litoral Burelés. El recorrido finalizará en Conservas Faro Burela, donde, tras conocer la historia de la conservera, habrá una degustación de sus productos. Desde la oficina de turismo de Burela, ubicada en la entrada del puerto. Más información y reservas en amarinalucense.gal.

Domingo, 10.00h. Visita guiada con Boris Vilar bajo el título 'Revelando os misterios e a beleza do litoral do Vicedo'. Ruta costera entre la playa de Xilloi y el mirador de Laxes. En el recorrido se revelará la interesante historia mezclada con curiosas leyendas que sobre el monasterio que existió en la isla Coelleira. Incluye una visita a la iglesia parroquial de Santo Estevo do Val, erigida sobre un antiguo castro y en la que hay ciertos indicios que se asocian a la isla y al desaparecido monasterio de San Miguel da Coelleira. Desde la iglesia de Santo Estevo do Val, en o Vicedo. Más información y reservas en amarinalucense.gal.