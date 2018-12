Os agasallos máis orixinais, no mercado de Nadal de Viveiro

Quen desexe atopar un agasallo artesán e orixinal pode pasarse ata o 4 de xaneiro polo mercado de Nadal A Trastenda de Nicomedes que inaugurou onte a asociación Proa na sala multiusos do concello de Viveiro, onde están á venda os produtos de nove creadores e que conta con destacadas novidades nesta edición.

Unha delas é a estrea da marca Queridos Todos by David Catá, coa que o polifacético viveirés toca un novo pau ao plasmar as súas obras artísticas en xoiaría ou produtos textís como paxariñas ou tirantes. O artista tamén presenta no mercado un libro de autor e onte participou na inauguración tocando o piano co seu grupo Hotel Venecia, formado tamén por Juan Cabalar ao violín. "O seu obxectivo era estrear a súa marca aquí en Viveiro e facelo no mercado de Nadal". salientaba unha das impulsoras da Trastenda, Paula Dimé, tamén amiga e colaboradora do artista.

Hai outros stands de creadores que participan por primeira vez, como son Feitizo, que ten figuras feitas con cravos de ferraduras ou bixutería con cascas de pistachos, ósos de cereixa ou uña de percebe; Fontemeimil, de artigos en coiro con estampados "animal print"; Rappa-Taller, tamén en coiro con "repuxados espectaculares", e Cervexa Artesá Augas Santas, de Barreiros.

Repiten Santana Bags -de Valencia, o único de fóra de Galicia-, cuxa presenza o ano pasado "foi un éxito rotundo" cos seus bolsos e mochilas de pel "cun estilo moi particular"; Imavi, de bixutería con arxila polimérica; Paula Dimé, cos seus complementos como tocados, paxariñas, tirantes, broches, diademas ou colares, e Sra. María, con téxtiles de alto e baixo lenzo, alfombras ou chales, feitos no tear.

O mercado inclúe actividades como unha cata de cervexa Augas Santas hoxe ás oito, unha demostración de torno de David Doral o domingo; demostracións de coiro de Rappa-Taller o 26, 27, 2 e 3, obradoiro infantil con Miriam Viveiro o 28, obradoiro e sinaturas con Bolboretas no Bandullo o 29, estudo con David Catá o 30, maquillaxe con Belén Dablanca Make Up o 31, concurso de debuxo o 1 de xaneiro e sorteo de compra gratis o 4.