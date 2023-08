Un agasallo para os sentidos

O chiringuito que Pulpería Mario ten en Barreiros no verán segue enchendo os bandullos dos visitantes que buscan comer ben e a bo prezo dende hai 35 anos. Segundo o seu dono actual, Hernán Navarro García, o posto ten como premisas "a calidade do produto e o servizo e, o máis básico, a limpeza", indica. A carne de vaca, o chourizo, o polbo e todos produtos que traballan son "locais, de calidade e coa vantaxe de comerse ao lado do mar".

Dende que abriron o 20 de xullo non pararon de traballar e, estiman que a temporada (que dura ata o 3 de setembro) rematará con bos resultados. "A xente dende a pandemia quere desfrutar e iso faise notar nas comandas", explica o empresario. Os pratos que máis éxito teñen son o polbo, o xamón, os pementos de Padrón e os choquiños.

En viveiro

Pulpería Mario ten un novo posto no Monte de San Roque dende Semana Santa. "Ofrecemos os mesmos servizos de sempre, pero cunha carta ampliada", conta Hernán. Pódese desfrutar do servizo deste local dende o 15 xuño ata 15 setembro todos os días menos os mércores dende a unha do mediodía. A partir desa data e despois da tempada estival só abrirá as fins de semana.