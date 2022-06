Afronta dos años de cárcel por besar y tocar a una amiga sin su consentimiento

El ministerio fiscal solicita una pena de dos años de prisión para un joven, vecino de Viveiro, acusado de besar a una amiga en contra de su voluntad y realizarle tocamientos. El chico –que está acusado de un delito de abuso sexual– negó los hechos ante la juez del Penal número 1 de Lugo y aseguró que todo lo que denunció la víctima "es mentira". Según su testimonio, la chica acudió a su domicilio para despedirse, "ya que se iba a estudiar a A Coruña", y se marchó "tranquilamente" cuando se le hizo tarde. "No pasó nada ni se fue enfadada. De hecho, se le olvidó la mascarilla, por lo que le mandé un mensaje y me pidió que se la bajase al portal. La recogió sin problema y se fue", contó.

Según la versión de la Fiscalía, corroborada por la víctima en el juicio, sobre las ocho de la tarde del 8 de septiembre de 2021, la joven acudió al piso del acusado, con el que mantenía una amistad desde hacía años. Los dos jóvenes estuvieron tomando unas copas, bailando y haciéndose fotos hasta que, en un momento de dado, el chico, "con ánimo libidinoso y con el propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de ella", comenzó a besarla y realizarle "toda suerte de tocamientos" por dentro de la camiseta. El acusado intentó además tocarle la zona genital por dentro del pantalón, pero no lo consiguió. "Le pedí muchas veces que parara, pero el seguía. Al final me desesperé y me puse a llorar. Entonces fue cuando él paró", declaró la chica.

La joven reconoció que volvió al inmueble a recoger su mascarilla, pero dijo que se marchó rápidamente. "Era cuando había restricciones por el covid y vi a una patrulla por la noche, así que me dio miedo que me multaran y volví a buscar mi mascarilla, pero no subí al piso y me fui enseguida", contó. Además de la pena de cárcel, el fiscal pide 3.000 euros de indemnización.