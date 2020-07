Aforos reducidos y mascarillas en 'todo momento' desde las 00.00 h.

El incremento registrado en el brote de covid-19 detectado en A Mariña de Lugo, con 106 positivos, ha obligado a la Xunta a decidir el cierre durante cinco días de los accesos a la costa, según ha anunciado el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña.

La medida adoptada ante esta situación, que entrará en vigor esta medianoche, pretende "aumentar el nivel de exigencia" en los catorce municipios de este distrito sanitario, en los cuales se mantendrá la "movilidad dentro" bajo las nuevas normas que se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.

Las principales restricciones anunciadas por Sanidade son las siguientes:

►AFOROS. En la hostelería, quedan reducidos al 50%. Los bares cerrarán a las 12 de la noche y no podrán abrir las barras. Se reforzará el control horario. Los mercadillos tampoco podrán ocupar más de un 50% su capacidad.



En academias, centros de ocio infantil... los grupos tendrán un máximo de 10 personas.



En el caso de los tanatorios, se permitirán hasta 25 personas al aire libre y un máximo de 10 si están bajo techo.



►REUNIONES. Quedan limitadas a un máximo de 10 personas.



►MOVILIDAD. Será total dentro de la comarca. Los ciudadanos que no tengan residencia en A Mariña deberán marcharse antes de las 00.00 h. de esta medianoche o no podrán salir en cinco días.

►PLAYAS Y PISCINAS. La mascarilla es obligatoria en todo momento salvo en el instante del baño. La distancia de seguridad en los arenales pasa a ser de 4 metros.

►VÍA PÚBLICA. La mascarilla también pasa a ser obligatoria en todo momento, no solo cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.