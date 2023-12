Afirma que no la quisieron atender en el centro de salud de Foz y el Sergas lo niega

Una vecina de Foz presentó una reclamación en el centro de salud al asegurar que una médica no quiso atenderla. Consideró que tardaba en llamarla a la consulta y cuando entró "no me quería atender porque decía que no era una urgencia", afirma. La denunciante se negó a salir de la consulta y la facultativa llamó a las fuerzas del orden. Fuentes sanitarias indican que el horario de atención es orientativo y que cuando la mujer fue llamada a la consulta no colaboró e impidió su exploración.

La denunciante relata que acudió el lunes al centro de salud porque le "faltaba el aire y quería que me auscultaran". "Me dieron cita para las 9.16, me senté, a las 9.50 me asomé a la puerta de la consulta para preguntar qué pasaba, porque no había nadie en la sala y no me llamaban. Me dijo que esperase, que ya me llamarían. A las 10.04 me llamó y cuando llego dentro tuvimos unas palabras porque ella decía que lo mío no era una urgencia, sin tan siquiera auscultarme, y que no me atendía. Yo le dije que no salía, que era su obligación y no me iba a ir hasta que me atendiera. Vinieron la Guardia Civil y la Policía Local, me sacaron injustamente y después me atendió otra médica que me dijo que podía tener gripe A", relata la denunciante.

Fuentes sanitarias indican que la paciente fue sin cita previa y solicitó ser atendida de urgencia. "Llegó a las 9.16 y se le asignó una cita con una hora orientativa, ya que el orden de atención sigue el orden de los pacientes con cita previa, e intercalando aquellos pacientes que acuden por urgencias y necesitan atención inmediata", dicen, y añaden que después "la paciente irrumpe en la consulta exigiendo ser atendida. Se le explica que el horario de atención es orientativo y que hay pacientes citados antes que ella. A las diez es llamada a consulta, no colaborando e impidiendo su exploración".