El afinador de pianos que bucea en la ría de Ribadeo

"No quiero parecer ningún súperheroe ni nada de eso. Soy un tipo normal, aunque es verdad que me gusta hacer las cosas a fondo". Así se despide Juan García Cantalapiedra tras relatar parte de su vida profesional. Un relatorio nada convencional. Es uno de los contados afinadores de pianos que quedan en España. Es también buzo, voluntario de protección civil, aficionado y buscador de antigüedades o perito judicial. Pero él lo va relatando como si fueran cosas sobrevenidas y sin acentuar nunca su relato ni inflarlo para que suene más espectacular de lo que ya es.

Juan García Cantalapiedra es un vallisoletano que acabó con un piso en Castropol porque de pequeño solía pasar por esta zona para ir a visitar a su hermana mayor, que estaba en Sada. Recuerda de aquellos viajes que Ribadeo y la ría se le quedaron grabados y que ya de mayor su impulso fue comprarse un piso en la localidad ribadense "aunque no había prácticamente ninguno en aquel momento. Por eso compramos en Castropol".

Su elección vino también por su querencia hacia el mar, donde se inició en el buceo, aunque matiza que "eso fue en Murcia, donde veraneaba con mis padres, en el Mar Menor. Después, ya de mayor, me quise meter más a fondo en el mundo del buceo y me formé. Cuando murió mi madre echamos sus cenizas al Mar Menor y me gustaba sentir que, en cierta medida, al bucear yo estaba allí con ella". Enseguida vio que el mundo del buceo le daría trabajo "porque no había buzos en aquellos años, así que como yo estaba en Protección Civil nos llamaban para ira a muchísimas cosas: cuando aparecía alguien en algún embalse o había una urgencia. Después, cuando se crearon los GEAS, mientras estos no llegaban... Fue algo que hice siempre de forma altruista".

Ahora trabaja con el proyecto Argos en torno a la ría de Ribadeo "porque soy un apasionado de la arqueología y me gusta hacer estas inmersiones ordenadas. Creo que esto se podría impulsar aún más y hacerlo como recurso turístico sostenible. Y estamos con la idea de que el fuerte de San Damián sea un punto de exposición permanente de lo que había en la ría. Eso es algo que me encantaría y sería excelente para todos".

El mundo del piano

Pero una faceta que desde luego llama muchísimo la atención de Juan García Cantalapiedra es la de que sea afinador de pianos, aunque él desmonta el de su casa y lo muestra con total naturalidad: "Tiene 240 cuerdas y unas 4.000 piezas en total", dice de pasada mientras desmonta alguna de ellas para mostrar las tripas de un instrumento imponente. Sobre esta curiosa profesión cuenta que la fue encauzando desde los ocho años, cuando empezó a tocar el piano "porque una cosa que tiene el piano es que enseguida puedes tocar algo que suene bien, algo que no pasa con otros instrumentos. Lo complicado viene después. Pero de entrada, consigues resultados básicos muy rápido".

Pero aclara que él se formó para afinar y deja claro que no es lo mismo que tocar. Dispone del título oficial para hacerlo y no solo eso, sino que forma a otros afinadores "que me vienen de toda España y también de fuera. Precisamente ahora tengo un alumno gallego".

Cuenta que en junio de 1995 es nombrado socio de la Asociación Española de Técnicos y Afinadores de Pianos y cuando llegó "tuve problemas con algunos técnicos y no querían que yo me metiese. Por eso dejé de ir a las reuniones que se hacen". Calcula que "en España habrá unos 200 técnicos y estarán en activo unos 150. Hay que pensar que Alemania serán unos 5.000. En Francia también hay muchos, porque allí es habitual que haya pianos en las casas y que la gente los toque, mucho más que aquí, aunque también se fue extendiendo la querencia por la música".

Sobre cómo fue aprendiendo, explica que "el oído para afinar, se educa. No es lo mismo que tocar, nada que ver. Tienes que ir trabajando y formándote y dedicarle muchísimas horas, eso desde luego. Aprender bien cómo es un piano". De hecho cree que "muchos pianistas serían aún mejores de lo que ya lo son si conociesen mejor cómo es un piano, porque cuando lo conoces bien te facilita la forma de tocar y les ayudaría mucho con la interpretación".

En su caso lo hizo: lleva 42 años afinando y reparando pianos de los 62 que tiene. De ellos, 50 tocando él mismo, algo que le apasiona desde que tocaba en el órgano de la iglesia empujado también por la afición musical de su propio padre, que tocaba el violín y se dedicaba al negocio de la distribución de música, lo que sin duda le abrió las puertas a ese mundo que él supo cruzar hasta el punto de convertirse en creador y director del único Máster de Especialista Universitario en Afinación, Reparación y Mantenimiento de Pianos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es experto tecnológico y formativo del Incual en la familia profesional de Artes y Artesanías del Ministerio de Educación. Es creador y director del curso de verano y certamen nacional de Afinación de Pianos organizado en la Universidad Laboral de Gijón. Y desde septiembre de 2003 es director y profesor de cursos de la Fundación de Universidades de Castilla y León, como único ponente de Cursos de estructura, afinación y mecánica del piano.

Pese a esa relación intensa con el piano reconoce que le encantan los instrumentos musicales en general, especialmente los de raíz, como la gaita "aunque no en espacios muy cerrados, donde resuena tanto que molesta". Y a nivel de gustos lo tiene muy claro: "Bach. En Bach está todo. Todo lo que vino después lo puedes encontrar ya en Bach".

Además, perito judicial

Juan García cuenta que en Protección Civil estuvo porque siempre le gustó "echar una mano, y siempre que pude y me llamaron para ayudar, ayudé". A raíz de su titulación como buzo profesional fue como accedió a un curso que le daba la capacitación para hacer peritajes judiciales, por ejemplo de incendios, "y fui metiéndome ahí también. No fue algo muy buscado. Hay peritajes particulares que hago cobrando, si son para cosas concretas que dan beneficios. Pero sino, los hago de forma altruista".

Sin excentricidades

Aclara que pese a ese currículum "no soy un genio, solo soy persistente. No quiero fama ni nada de eso, solo disfrutar del buceo y de mi piano".