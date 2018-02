Los afectados por el trazado del gasoducto piden su cierre al Supremo

La Plataforma de Afectados por el Gasoducto anunció que reclamará ante el Tribunal Supremo que obligue a la distribuidora Gas Galicia a cerrarlo y a que dicha infraestructura deje de prestar servicio hasta que lleguen a un acuerdo satisfactorio con la empresa que promovió el gasoducto, Gas Natural Fenosa. Consideran que el alto tribunal les dio la razón en la reclamación que presentaron por entender que el trazado del mismo es ilegal. La lectura de la sentencia que hace la empresa es distinta y sostienen que solo se trata de un defecto de forma en la tramitación, que ya están haciendo de nuevo.



Pero los integrantes de la plataforma insisten en que la sentencia del Supremo no deja lugar a dudas y quieren que se haga efectiva y que Gas Natural negocie con ellos "un acordo satisfactorio" para todas las partes, algo que indican que "nunca quixeron facer". Si no lo hacen, quieren que el Supremo ordene cerrar el gasoducto al entender que es ilegal.



Si su petición es atendida por el Supremo y al mismo tiempo desde Gas Natural continúan negándose a negociar con los denunciantes, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que a día de hoy el gasoducto está ya a pleno funcionamiento. Da servicio a miles de personas entre la localidad ribadense de Porto y Viveiro. Además alimenta a empresas como Alcoa, cuyos costes de producción energética se redujeron de forma muy importante precisamente gracias a la llegada del gas a través de esta infraestructura.



Los promotores de esta plataforma vecinal indican que son conscientes de las consecuencias del hecho de que el gasoducto deje de prestar servicio, pero recuerdan a los posibles afectados que "ao analizar esa situación, queremos que a xente teña moi claro de quen é a responsabilidade, quen foi o que tramitou un proxecto ilegal e quen foi o que o autorizou á marxe da lei, segundo ditaminou o propio Tribunal Supremo", en referencia a Gas Natural.



De ellos esperan que "agora si" abran un periodo de negociación "no que se poida acadar unha solución que resulte satisfactoria para todos" y, en referencia a los afectados, les recuerdan que "as súas propiedades están ocupadas por unha tubería ilegal e que no seu día se lles ocasionaron outros prexuízos de ocupación temporal e que, por todo elo, poden, e na nosa opinión deben, pedir compensacións".



ACLARACIÓN. Estos vecinos de Barreiros y Ribadeo que formaron esta plataforma e iniciaron el proceso legal, que les llevó años, recuerdan que nunca estuvieron contra el gasoducto, pero sí contra su trazado en estos municipios.



Concretamente dicen no entender "por que non foi paralelo á autovía", y que por eso lo denunciaron. Recuerdan que "a empresa someteunos a un total ninguneo, nunca se quixo reunir con nós para tratar de acadar unha solución e manifestando de maneira soberbia que confeccionaran o mellor dos proxectos posibles e con absoluto respecto á lexislación vixente. Pois menos mal". Y a ello añaden que Gas Natural Fenosa "foi a primeira en denunciarnos a nós por defender a ocupación ilegal das nosas fincas, como agora se demostra".