Adrián Ben va a por su tercera final

El atleta vivariense Adrián Ben luchará en la tarde de este viernes en el estadio Olímpico de Múnich por agrandar su palmarés de finales en grandes citas internacionales tras firmar el jueves una gran serie, en la que fue segundo y logró la clasificación directa para las semifinales por puestos.

Después de conseguir colarse en la final del Mundial de Doha, en 2019, y en la de los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, el mariñano busca el viernes firmar su particular triplete con el pase por primera vez en su carrera a la final de los 800 metros lisos de un Europeo y mitigar así la desilusión que le produjo su participación en el Mundial de Eugene.

Ben competirá en la primera semifinal, a partir de las 20.27 horas (Teledeporte), y solo los tres mejores y los dos mejores tiempos de los no clasificados por puestos de las dos semifinales lograrán el pase a la gran final del domingo.

El atleta de Viveiro logró el billete para la semifinal en una buena carrera. Corriendo en la última serie de las cuatro de las que se compusieron las eliminatorias, Ben terminó en segundo lugar y se llevó una de las tres plazas de acceso directo.

Segundo en una buena carrera

El mariñano corrió de manera muy inteligente desde el punto de vista táctico. En una serie lenta, no se puso nervioso y supo esperar su momento cerrando el paquete de siete atletas que componían la carrera hasta prácticamente el ecuador de la misma. Tras ganar una posición, lanzó su ataque justo antes de encarar la última curva, en la que se colocó tercero.

Desde esa posición privilegiada afrontó la recta definitiva, en la que, al contrario que en la cita mundiales de Estados Unidos, evitó que ningún competidor le adelantase, sujetó al neerlandés Van Diepen, que fue tercero, e incluso superó al polaco Borkowski para terminar segundo con una marca de 1:47.64. Solo el belga Eliott Crestan, que lideró la prueba desde el principio, fue capaz de finalizar por delante del vivariense.

Tras la carrera, Adrián Ben compareció en zona mixta entre exultante y aliviado. En declaraciones al portal www.soycorredor.es, el vivariense aseguró sentirse "contento y con fuerzas para la semifinal" y reconoció que llegaba a Múnich intranquilo después de lo ocurrido en Eugene. "Creo que hemos hecho un año muy bueno, mejor incluso que el de los Juegos Olímpicos, y me ponía nervioso no poder sacar todo ese trabajo que hemos realizado, pero el 800 es así", expuso.

Además, lanzó un aviso a sus competidores: "Siempre me cuesta entrar en estas citas, pero ahora se ha roto el collar, el perro está suelto y mañana (por hoy) es mi carrera. He sacado sensaciones y he sido capaz de pasar de ronda».

Los otros españoles

En cuanto a los otros dos representantes de la delegación española en los 800 metros, el campeón del mundo en pista cubierta, Mariano García, también logró el billete para semifinales siendo tercero en una serie que lideró y controló a la perfección.

Peor suerte tuvo el vigente campeón de España, Álvaro de Arriba, que fue quinto en la segunda serie y se quedó lejos también del pase por tiempos, ya que los cuatro que lo lograron corrieron en primer lugar.

La semifinal del viernes

A las 20.27 horas de la tarde del viernes se dará la salida en Múnich a la primera semifinal, en la que Adrián Ben tendrá que lidiar con siete rivales entre los que sobresalen dos.

El polaco Patryk Dobek, bronce olímpico en Tokyo el pasado año y campeón de Europa en pista cubierta, y el francés Benjamin Robert, número uno del ránking europeo este curso y poseedor de la mejor marca de todos los semifinalistas, se perfilan como los grandes oponentes del mariñano.

Ben también tendrá que estar atento a otros atletas como el sueco Andreas Kramer, que acude con una marca mejor que la de Adrián Ben, o el siempre imprevisible Daniel Rowden.

Mariano García competirá a las 20.34 horas con Tual y Van Diepen como principales rivales.