Adrián Ben: "Esta temporada parece que me está costando más rematar las carreras"

Adrián Ben no aguardó a su regreso a España para empezar a preparar el Europeo que se celebrará entre el 15 y el 21 de agosto en Múnich (Alemania). Tras su prematura eliminación en las series de los 800 metros, prueba de la que sus compañeros Álvaro de Arriba y Mariano García también quedaron apeados en semifinales, el atleta vivariense ya realizó un rodaje en Eugene.

El mariñano también tuvo tiempo de analizar de forma más sosegada la carrera, en la que solo pudo ser cuarto y tampoco logró pasar por tiempos. "Ayer no fue un mal día y me encontré bien. Sí que es verdad que durante la semana que llevamos aquí no he tenido las mejores sensaciones, pero la verdad es que me encontré bastante bien", resume.

Ben incidió en el hecho de que se encontró con una carrera muy lenta y eso penalizó sus opciones de entrar a través de la repesca de tiempos. "Sabía que la siguiente serie iba a ser muy rápida porque corría gente a la que le gusta tirar, así que intenté lanzar la carrera a falta de 200 metros, pero parece que esta temporada me está costando más rematar las carreras y se me hinchan las piernas a falta de 30 metros", indica.

El vivariense está convencido de que "el planteamiento estuvo bien, pero al final me ganaron atletas más rápidos y es a lo que te arriesgas cuando hay una carrera lenta", apunta, al tiempo que sostiene que "me ha faltado esa suerte que sí he tenido en otros campeonatos como Doha o los Juegos, que es algo que en el 800 siempre hace un poco de falta, además de tener piernas", afirma. "Me han ganado porque han sido mejores que yo, pero si hubiese corrido 13 centésimas más rápido estaríamos hablando hoy de lo bien que se dio todo ayer", añade.

Finalmente, agradeció "todos los mensajes de apoyo" recibidos. "Estoy feliz porque la gente ha visto y ha sabido valorar el esfuerzo y que di mi 100%. Esta vez no ha sido suficiente, pero ya nos estamos entrenando para hacerlo lo mejor posible en Múnich", concluye.