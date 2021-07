Adrián Ben, ante el sueño olímpico

''O meu pai, Antonio, sempre di que o único que lle queda a nivel clasificatorio a un atleta que chega aos Xogos Olímpicos é pensar xa nos seguintes''. Son palabras de Adrián Ben. Y palabras mayores. No hay nada más grande para la mayoría de los deportistas que defender a su país en unos Juegos Olímpicos.

Y eso lo va a hacer Adrián Ben, un vivariense que ya hizo felices a todos los mariñanos, lucenses y gallegos con un extraordinario sexto puesto en el campeonato del Mundo de Doha y que el día 23 viajará a Tokio para vivir su sueño olímpico, participando en la prueba de los 800 metros lisos.

Además, lo hará con 22 años, siendo uno de los más jóvenes de la delegación de atletas españoles que buscará la gloria en la capital japonesa. ''Penso que todos os nenos temos soños de querer chegar ao máis alto e para un atleta non hai nada comparable. É verdade que hai certos deportistas, coma os futbolistas, que teñen como cume chegar a un campionato do Mundo, pero no caso da maioría das disciplinas non existe nada máis grande que poder chegar a uns Xogos'', dice.

Adrián llega como un tiro a Tokio tras completar una de las mejores temporadas de su historia, curiosamente después de 11 meses apartado de las pistas por el coronavirus y una inoportuna lesión. ''O ano 2020 foi moi complicado para todo o mundo e tamén para min. Entre o virus e a lesión estiven case un ano sen competir, pero aprendín a escoitarme máis a min mesmo e tratei de aprender e sacar conclusións para o futuro'', señala el joven mariñano, que ya contaba con la mínima olímpica desde el Mundial de Doha, con 1.44.97, pero hace bien poco destrozó su mejor marca con un imponente 1.44.18, realizado en la prueba de Estocolmo de la Diamond League. Entre medias, Ben cerró su pasaporte de los Juegos Olímpicos con la medalla de oro conseguida en el campeonato de España al aire libre, en Getafe, en junio.

''O meu adestrador sempre me di que se fora unha proba como salto de lonxitude ou lanzamento de peso apostaría sen dubidalo a que podía vir cunha medalla, pero os 800 metros son tan complicados que calquera pequeno detalle te pode eliminar xa ás primeiras de cambio. No Mundial quedaron fóra da final atletas que fixeron 1.43 e entraron outros con 1.45. En cada carreira poden pasar un montón de cousas que condicionan o rendemento e a posibilidade de seguir avanzando'', afirma Adrián Ben, que, pese a esa cautela, se muestra ambicioso: ''Está claro que a experiencia do Mundial pode ser valiosa. Loxicamente non firmo nada que non sexa chegar á final e mellorar o sexto posto de Doha, pero tamén son consciente das tremendas dificultades que supón entrar entre os oito mellores nunha cita olímpica''.

Adrián Ben ya no volverá a su Viveiro natal hasta que pasen los Juegos Olímpicos, ya que se encuentra en Madrid preparando la cita, aunque sin demasiados cambios respecto a la preparación de otras competiciones.

''A única diferenza é que adiantamos as sesións matinais para que o calor non sexa agobiante'', asegura el atleta, que trabaja para vivir su sueño olímpico y hacer otra vez feliz a toda A Mariña.

Programa: La primera ronda de 800 será el día 31 de este mes

El camino de Adrián Ben en los Juegos Olímpicos de Tokio comenzará el día 31 de este mes, sábado, con la primera ronda de las pruebas de 800 metros lisos.



En caso de clasificarse, el atleta vivariense volverá a competir para disputar las semifinales, programadas para el día 1, domingo, horas después de la primera criba. La final tardará un poco más, siendo el día 3, martes