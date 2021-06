Adrián Ben: "Saqué todo mi potencial"

"Estoy cansando, muy cansado, pero muy contento también", dijoun día después de proclamarse campeón de España absoluto de los 800 metros lisos . "Ha sido una satisfacción enorme, porque llevaba, por la presión, pero estoy muy contento porque es mi primer título nacional absoluto", comentaba el ya atleta olímpico.

Hace una semana, en una reunión en Madrid, el atleta vivariense fue quinto en una prueba donde quedó por detrás de Saúl Ordóñez, Pablo Sánchez-Valladares y Álvaro de Arriba. "Cada carrera es un mundo. Ese día no hice la carrera más inteligente. Está claro que cuando no consigues resultados te entran dudas", reconoce el mariñano. "Además, esta temporada no había logrado ganar al esprint, pero por el contrario estaba entrenando muy bien, estaba muy confiado y mi entrenador estaba muy tranquilo, y pudimos sacar todo el potencial el domingo en Getafe", argumentaba.

¿Fue la del domingo la mejor carrera de la temporada? "La de Doha (fue sexto con una marca de 1:45.10, la segunda mejor de su carrera) fue muy buena también y me sirvió para ver que mi estado de forma era bueno", subraya. "En la campaña de pista cubierta, nos centramos más en entrenar que en competir, sobre todo después de la lesión de la campaña pasada, pero con este triunfo en Madrid hemos cerrado un círculo", comentó.

¿Y qué pasos dará ahora hasta Tokio? "Buscaré alguna prueba internacional para hacer marca personal y seguir compitiendo", señala. "En un principio la expedición de atletismo parte a Japón el día 23 de julio y creo que empezamos a competir el 5 de agosto", señaló. "Hay que seguir afinando y cogiendo ritmo", dijo.

Adrián Ben se acordó especialmente del que fuera su entrenador, Mariano Castiñeira, que falleció hace unos meses. "Ya me había acordado el día anterior y quería dedicarle una victoria especial", dijo. También reconoce que le llegaron "muchos mensajes de gente de Viveiro, se notaba que me jugaba una plaza para los Juegos porque me escribió mucha gente que normalmente no te escriben, y me dieron muchos ánimos".

FELICITACIONES. El Concello de Viveiro quiso sumarse a las felicitaciones. "Grazas á dedicación dos nosos deportistas, Viveiro continúa coñecéndose máis alá das nosas fronteiras, demostrando o talento dos seus veciños e veciñas. De novo, parabens Adrián polo duro esforzo e traballo", comentó la alcaldesa, María Loureiro.

Las celebraciones también llegaron desde el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, quien quiso felicitar a Adrián Ben por su medalla de oro en el campeonato de España de atletismo en Getafe y la consiguiente clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en los 800 metros lisos.

"Os valores e o traballo de Adrián Ben son un orgullo para todos e todas os lucenses, demostrando que os obxectivos marcados poden acadarse con esforzo constante", destacó el presidente de la Diputación.

Tomé destacó que el próximo mes de julio el atleta viveirense podrá llevar el nombre de la provincia a un escenario que centra la atención de todo el mundo. El presidente puso en valor, además, la constancia del atleta a lo largo de su trayectoria deportiva, concretamente esta temporada tras recuperarse de una lesión de fémur que le lastró el pasado curso en la temporada al aire libre.