Adrián Ben quiere luchar por las medallas en Gavle

El atleta lucense Adrián Ben tendrá a partir de mañana su gran cita en Gavle, Suecia. Allí se disputará el campeonato de Europa sub-23, torneo al que el de Viveiro llega luego de conquistar su tercer título consecutivo en los 1.500 metros lisos del campeonato de España. Ben asegura que su gran objetivo pasa por llevarse algún metal en su viaje a Suecia.

"Foi un ano moi difícil. Tanto Ignacio Fontes coma Enrique Herreros, que estarán comigo no Europeo, foron rivais moi complicados", aseguró el corredor antes de su actuación en tierras escandinavas. Ben participará en Suecia en la prueba de 1.500 metros lisos, al igual que en el campeonato de España. A pesar de todo, el atleta llega al Europeo con marcas mínimas para 1.500, 800 y 5.000.

O Europeo sub-23 é o meu gran obxectivo da tempada

La prueba de Gavle es una cita marcada en rojo en el calendario de Adrián Ben. "O Europeo sub-23 é o meu gran obxectivo da tempada. É a onde quería chegar o mellor posible, porque é unha competición que me fai moita ilusión", afirmó. Aunque es consciente de que "ás veces non é suficiente ter boas sensacións", Ben se siente con confianza. "A miña meta é estar na final, pero mentiría se dixera que non aspiro a pelexar polas medallas", indicó.

El joven atleta de Viveiro corre mañana en la ronda previa de 1.500 metros lisos. Hasta allí partió ayer con el resto de la expedición española, que también luchará por obtener el mejor resultado posible. Su primera gran prueba dará comienzo a las 19.00 horas, y en caso de superar esta primera criba, el lucense disputará la semifinal el sábado. La final, en la que confía estar Adrián Ben, será el domingo.

Luego de la disputa del campeonato de Europa sub-23 en Suecia, el próximo campeonato en el que participará Ben será el Nacional absoluto. En cuanto al Mundial de Doha, el atleta asegura que el pase "está moi caro", pero que intentará conseguirlo.