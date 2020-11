Ha pasado un año y un mes desde que Adrián Ben (Viveiro, 1998) conquistase el sexto puesto en los 800 metros en el Mundial de Doha de atletismo. Casi 400 días donde le ha cambiado la vida a él y a todos, con la aparición de la pandemia sanitaria por el covid-19.

Echa la vista atrás un año y, ¿qué siente, que piensa?

Pues que hay una pandemia mundial y que espero volver a sentir las mismas cosas que en el Mundial. Espero que se estabilice la situación cuando antes y lo que me preocupa es que las personas cercanas, familia y amigos, estén bien.

¿Pero asimiló bien un éxito tan rotundo con solo 21 años?

Era muy jovencito, como ahora (risas). Debutaba, era mi tercera internacionalidad absoluta. En una entrevista antes de la competición dije que iba a luchar por entrar en la final y lo conseguí. Fue un poco chocante, pero con esfuerzo se logran las cosas.

Esta temporada la comenzó bien en pista cubierta.

Empecé un poco tarde por el Mundial, pero estaba en forma e iba a más. En Glasgow me caí, pero iba a hacer muy buena marca. Luego en una prueba en Madrid hice una marca muy buena, 1.46:60, mínima para el Mundial y récord gallego. Vi que llevaba poco entrenando y que seguía evolucionando.

Pero llegó marzo y nos cambió la vida. Y después del confinamiento sufre una fractura de estrés.

Sí, y son seis semanas parado. Descansé cinco días y luego fui metiendo bici sin resistencia, trabajé el tren superior en el gimnasio. Lo que hice fue disfrutar de la familia y los amigos. Con una lesión de ese tipo ya das la temporada al aire libre por perdida.

¿Cómo llevó la lesión?

Son gajes del oficio. Los primeros días le di vueltas, pero luego disfruté de mi gente. No sería lo mismo estar en Madrid y ver a la gente entrenar.

¿Cuándo empieza a preparar la nueva temporada?

En septiembre. Tenía por delante un proceso de adaptación largo tras ver en la resonancia que ya estaba todo correcto.

Pero llegó un nuevo aislamiento al estar en contacto con un positivo, aunque usted dio negativo.

Sí, pero creo que va a ser el pan nuestro de cada día mientras esto dure. Lo que más me preocupaba es el resultado del PCR por si hubiera sido positivo avisar a mis contactos, pero di negativo.

Miramos al futuro y hay mucha incertidumbre pero, ¿cuáles son sus objetivos para 2021?

En cuanto a la pista cubierta, y viendo cómo están evolucionando los casos no lo tengo muy claro. Mi objetivo más importante son los Juegos Olímpicos, donde ya tengo la mínima en 800 con una marca de 1.44.97 cuando la mínima es de 1.45.20.

Sigue corriendo 800 y 1.500, ¿en cuál te diviertes más?

Son diferentes. Hay veces que me apetece más una y otras otra. Cuando hago muchas veces una cosa me canso, por eso estoy a gusto corriendo las dos. Son complementarias y muchos atletas lo han hecho.

Durante la semana que estuvo confinado, ¿qué leyó?

Leí Correr, de Jean Echenoz, donde habla de Emil Zátopek, uno de los mejores corredores de fondo de la historia. También leí De que hablo cuando hablo de correr, de Murakami, Padre rico, padre pobre y ahora le tengo ganas a El alquimista, de Paolo Coello.

¿Le gusta más leer que la Play?

Más que leer me gusta aprender leyendo. Durante la semana que estuve confinado hablaba con mi madre y le decía que estaba en una situación donde podía comprar el Fifa por 40 o 60 euros, pero eso serían 4 libros. Cuando juego a la play me divierto, pero no me reinvierte nada en mí.

¿Qué tal lleva la carrera de fisioterapia?

Este año me cambie de universidad, a la Camilo José Cela, y es perfecta. Aquí te ayudan en todo lo que necesites.