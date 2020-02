Una de las grandes citas del año en la temporada de pista cubierta para Adrián Ben tiene lugar este viernes en Madrid con la disputa de la única prueba en España de la World Athletics Indoor Tour, una serie de reuniones atléticas que reúnen a la flor y nata del atletismo mundial.

La prueba de 800 metros lisos cierra la reunión, a las 21.45 horas. Tras una inoportuna caída en el 1.500 de Glasgow, también en la World Athletics, Adrián Ben se pasa ahora al 800 para disputar en el polideportivo de Gallur una de las carreras reina de la jornada, donde el joven mariñano se medirá a campeones del mundo y medallistas olímpicos, además de alguno de los atletas más rápidos de la historia de la distancia en pista cubierta.

"O que máis me fastidou da caída non foi a dor física, nin moito menos, senón que botou por terra unha carreira na que me estaba atopando de luxo, coas mellores sensacións seguramente da tempada e na que penso que aínda tiña marxe de mellora", afirmó el joven mariñano, que, no obstante, también sufrió un corte en un dedo y rompió las zapatillas, aunque pudo entrenar con normalidad durante la semana.

La lista de inscritos para la carrera es espectacular, comenzando por el campeón del mundo y europeo Marcin Lewandoski, que, no obstante, parte con la tercera mejor marca entre los participantes, tras el keniata Michel Saruni, el único que ha sido capaz de correr por debajo de 1.44.00, y de Adam Kszczot, otro polaco, igual que Lewandoski, con el que Adrián ya se vio las caras en el pasado Mundial de Doha, siendo Kszczot apartado de la final por el vivariense después de proclamarse campeón de Europa al aire libre y del mundo en pista cubierta en el año 2018. Los también keniatas Collins Kipruto y Cornelius Tuwei y los españoles Mariano García y Guillermo Rojo completarán el elenco de atletas que tomarán la salida.

"Está claro que o nivel será altísimo, con campións de Europa e do Mundo, ademais dos kenianos, que sempre son capaces de todo. A miña idea é competir ben, facer a mellor carreira posible e dar espectáculo á xente que veña a Gallur", afirmó, añadiendo que además cuenta con la motivación de competir en una pista que conoce a la perfección. "Pódese dicir que case corro na casa (risas), e seguro que a afección se volcará cos deportistas españoles".

Adrián Ben parte con la séptima mejor marca (1.48.18) y además debuta en la distancia después de hacer un 3.000 lisos y tres carreras de 1.500. "A pista cuberta é sota, cabalo e rei, non hai que andar facendo moitas probaturas porque ademais ao non haber Mundial (está suspendido) máis ben serve para preparar a tempada ao aire libre. É verdade que hai moitos atletas que están participando en numerosas reunións porque buscan a mínima para os Xogos Olímpicos, pero eu xa teño este obxectivo cuberto, así que neste sentido non teño presión", afirmó, aunque también reconoce que "sempre que saio a unha carreira penso na posibilidade de bater a miña mellor marca, iso dende logo é irrenunciable".

Entre los participantes, la mejor marca del año la ostenta Collins Kipruto, con 1.45.86, que es además su mejor marca personal, siendo el único deportista de los presentes que esta temporada ha conseguido bajar de 1.46.