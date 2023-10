O premio supón non só o recoñecemento aos resultados dunha tempada e a unha extraordinaria traxectoria deportiva, senón que ten en conta os valores de sacrificio, esforzo e compromiso que o levaron apenas cumpridos os 18 anos ata a residencia Blume para perseguir un sono que leva xa moito tempo facéndose realidade con continuos éxitos nacionais e internacionais.

Que lle supón este recoñecemento a unha persoa coma vostede, tan acostumada a recibir premios e homenaxes?

Pois moito, para min é especial, síntome orgulloso de que a xente da miña provincia valore o que fago. Penso que hai xente que fai cousas moito máis importantes, por iso agradezo moitísimo este recoñecemento.

Non lle molesta ter que atender tantos compromisos no seu escaso tempo libre?

Non, faltaría máis. Hai deportistas que pensan que o seu traballo ten que ver únicamente coa competicion, pero ese non é o legado que eu quero deixar. Eu trato de ser agradecido coa xente que se interesa ou se preocupa por min, e iso inclúe a aqueles que consideran que merezo algún premio ou homenaxe. Nesta ocasión non poderei acudir ao estar en Suráfrica nunha concentración, pero gustaríame moito recoller o premio en persoa.

Sinte que recibe menos atención que outros deportistas, poñamos por exemplo os futbolistas?

Este é un tema moi vello, eu non me levanto cada día pensando neste tipo de cousas nin corro por merecer máis ou menos atención. Este é o meu traballo e tamén o que me gusta facer e quero facelo o mellor posible. O que si poido dicir é que a min faime feliz que a xente me pare pola rúa para felicitarme, desexarme sorte ou simplemente para falar conmigo. Síntome apreciado e querido e antes ou despois de cada competición recibo un montón de mensaxes, pero acórdome sobre todo dos que tamén mos enviaron en momentos complicados, como cando fun cuarto nun campionato de España.

Agora mesmo hai moitos nenos que se achegan ao atletismo porque queren ser como Adrián Ben. Que significa iso para vostede?

Todo, significa todo, moito máis que calquera título ou medallla que poida conseguir ou un premio que vaia recibir. Se teño a posibilidade de influír positivamente na vida dalgún neno transmitindo uns valores e un xeito de vida saudable creo que é unha recompensa enorme para o traballo que levo tantos anos facendo.

E agora por riba os rapaces poderán disfrutar dunhas pistas na Mariña, unha reivindicación súa desde hai moitos anos.

Pois desde que tiña que ir e vir a Lugo para poder adestrar; bueno, aínda poido desfrutar delas que teño só 25 anos (risas). Pois supón unha alegría tremenda, loitei canto puiden para que por fin os rapaces e non tan rapaces da comarca poidan dispoñer dunhas instalacións axeitadas para practicar o atletismo. Xa lle dixen a Dolo —referíndose a Dolores García Caramés, actual alcaldesa de Cervo— que xa podía morrer tranquilo sabendo que fixen o imposible para que este logro chegase a materializarse.

E que lle diría un gran campión coma vostede a un neno que quere dedicarse ao atletismo?

Diríalle: Queres facer amigos?, queres xogar?, queres ir de excursión co teu deporte e coñecer un montón de sitios? Pois todo iso se fará realidade practicando o atletismo. É verdade que chegar ao profesionalismo inclúe tamén unha serie e de renuncias e sacrificios, pero o anterior compensa todo.

Falemos un pouco da extraordinaria tempada que vén de facer; supoño que non terá dúbidas de que foi a mellor da súa carreira deportiva...

Posiblemente ser quinto nos Xogos Olímpicos fóra a conquista de maior dificultade, pero a nivel global está claro que o ano 2023 foi o máis completo. Fun campión de Europa en pista cuberta, campión de España ao aire libre e quedeime a centésimas de subir ao podio nun campionato do mundo ao aire libre. Tamén é a primeira vez que baixei de 1.44 nos 800 na miña carreira deportiva. Pouco máis se pode pedir.

Visto agora en perspectiva, gaña a felicidade por quedar cuarto do mundo ou a sensación da oportunidade perdida de subir ao podio nunha gran competición?

Pois canto máis tempo pasa máis satisfeito, orgulloso e feliz me sinto por todo o que pasou en Budapest e polo meu comportamento alí. Tamén teño que engadir que iso non quere dicir que non estea fastidiado por quedar cuarto, pero supoño que esa é unha sensación normal de alguén que quere seguir mellorando. Co que me quedo é co feito de que houbera xente que despois das dúas primeiras carreiras pensara que Adrián Ben tiña posibilidades reais de ser campión do mundo; iso é algo que ninguén me pode quitar.

Tres finais en grandes competicións, Xogos Olímpicos e Mundiais, entre 2019 e 2023. Esas son as credenciais de Adrián Ben antes dun ano 2024 que ten como referencia os Xogos de París e onde o mozo mariñano se presentará como candidato na pelexa polos metais. Pero Adrián Ben non quere precipitarse e fala das dificultades de estar na elite.

Visualízase xa como medallista olímpico en París?

Ufff.. estar na elite é moi difícil e penso que a proba de 800 é das máis duras, polo que quero ir paso a paso ou partido a partido, como diría o Cholo. O primeiro é clasificarse, que xa é abondo duro co nivel tremendo que hai en España. Sirva como exemplo o que lle pasou neste 2023 a Mariano García, que é campión do mundo en pista cuberta e de Europa ao aire libre e quedou fóra do Mundial ao ser cuarto no campionato de España. O primeiro é conseguir estar en París —xa ten a mínima tanto en 800 coma en 1.500— e despois darémolo todo, coma sempre.

Pero xa ten un sexto e un cuarto postos en Mundiais e un quinto nos Xogos Olímpicos, parece que o podio está a un paso...

Creo que estamos malacostumando a xente, porque despois de 31 anos sen finalistas en grandes probas agora levamos tres finais en 5 anos, pero iso non é o habitual. Eu confío no meu adestrador, Arturo Martín, que demostrou ata agora que coas súas planificacións de cada tempada se poden facer grandes cousas.